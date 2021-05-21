Известной бизнесвумен разрешили переустроить под гостиницу памятник архитектуры в центре Львова

Исполком Львовского горсовета 21 мая разрешил бизнесвумен Софии Максимец обустроить отель в центре Львова. Располагаться он будет в доме, который является памятником архитектуры. Максимець уже получила все необходимые разрешения на реставрацию.

Дом, в котором вскоре создадут новый отель, построен в 1882 году. Располагается он на углу улицы Дорошенко и проспекта Свободы.

Интересно Элитная недвижимость и миллионы на счетах: рейтинг самых богатых депутатов Львовского облсовета

Масимец получила разрешение на реставрацию дома

София Максимец получила градостроительные условия и ограничения на реставрацию 3-этажного дома. Здание является памятником архитектуры.

Максимец уже ведет строительство отеля по соседству с этим домом, на улице Дорошенко. Со стороны проспекта Свободы здание приблокировано к 4-этажному "Гранд отелю".

Вероятно, в конечном итоге все 3 дома образуют один гостиничный комплекс. Под помещение гостиницы также используют чердак дома.



В центре Львова появится еще одна гостиница / Фото "Твоє місто"

Заметьте В центре Львова появится автоматизированная уборная за 4 миллиона гривен: фото

Во Львове проведут архитектурный конкурс

На обустройство нового отеля проведут международный архитектурный конкурс. Призовой фонд – 1 миллион гривен. Победитель, в свою очередь, получит 500 тысяч гривен премии. По словам мэра Львова Андрея Садового, миллион гривен выделят на то, чтобы провести действительно качественный конкурс.

Мы будем следить, если будут какие-то отклонения во время реставрации, то будем жестко реагировать. Здание нуждается в реставрации, оно сегодня диссонирует. Это должен быть не просто памятник архитектуры, а пример современной реставрации,

– отметил городской голова.

Дом №11 на проспекте Свободы построили в 1882 году по проекту Эмануэля Галля. В 1891 году там открылся отель "Центральный", в котором останавливалась Леся Украинка. В 1990 – 1992 годах после последней реконструкции здание стало частью гостинично-ресторанного комплекса "Гранд отель".



Дом №11 на проспекте Свободы / Фото "Твоє місто"