Мэр Львова Андрей Садовый опубликовал на сайте НАПК декларацию о доходах своей семьи в 2020 году. Городской глава задекларировал более 694 тысяч гривен дохода.

Все должностные лица местного самоуправления и государственных органов власти обязаны публиковать декларации о доходах. Весь доход, который Садовый задекларировал, – это зарплата, которую он получил по основному месту работы на должности мэра Львова.

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Среднемесячная зарплата мэра составила 58 тысяч гривен

В 2020 году Садовый на посту мэра Львова заработал менее 700 тысяч гривен. Его средняя месячная зарплата составляла примерно 58 тысяч гривен.

В свою очередь, жена городского главы Екатерина Кит-Садовая получила в течение года почти 5,98 миллиона гривен дохода.

2,33 миллиона гривен – зарплата в телерадиокомпании "Люкс";

3,45 миллиона гривен – дивиденды в ТРК "Люкс";

60,55 тысячи гривен – плата по совместительству в радиокомпании "Люкс",

почти 130 тысяч гривен – банковские проценты.

По декларации Садового за 2020 год, на банковских счетах его жены есть 1,99 миллиона гривен. Также она имеет наличные сбережения – 150 тысяч гривен и 10 тысяч долларов. Однако сам мэр, согласно декларации, никаких сбережений не имеет.

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Каким имуществом владеет семья мэра Львова

Согласно декларации, семье Садового принадлежит дом площадью 660 квадратных метров во Львове. Также в собственности его жены есть 2 земельных участка и один арендованный. Семья владеет 2 автомобилями – Merсedes-Benz 2012 года и Škoda Kodiaq 2017 года, взятой в кредит.

Екатерина Кит-Садовая является конечным бенефициарным владельцем ряда компаний:

ЧАО "Телерадиокомпанія "Люкс";

ЧАО "Радиокомпания Люкс";

дочернего предприятия "Телевизионная и радиовещательная компания "Люкс";

ЧП " Висма-радио-ТВ";

Ооо "Телерадиокомпания "Белком";

ООО "Телерадиокомпания "Світ";

ООО "Телерадиокомпания "Радіо великих доріг";

ООО "Радио Континент", ООО "Контакт-информ";

ООО "Захід.нет".

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В свою очередь, Садовый с 2006 года имеет запатентованный знак "Самопомич". Городской глава входит в руководящие органы гродмадского Объединения "Самопомич", наблюдательного совета "Института просвещения". Также мэр Львова является членом благотворительной организации "Институт развития города".