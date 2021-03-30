Доход – почти 700 тысяч за год: Садовый обнародовал ежегодную декларацию
Мэр Львова Андрей Садовый опубликовал на сайте НАПК декларацию о доходах своей семьи в 2020 году. Городской глава задекларировал более 694 тысяч гривен дохода.
Источник:НАПК
Все должностные лица местного самоуправления и государственных органов власти обязаны публиковать декларации о доходах. Весь доход, который Садовый задекларировал, – это зарплата, которую он получил по основному месту работы на должности мэра Львова.
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Среднемесячная зарплата мэра составила 58 тысяч гривен
В 2020 году Садовый на посту мэра Львова заработал менее 700 тысяч гривен. Его средняя месячная зарплата составляла примерно 58 тысяч гривен.
В свою очередь, жена городского главы Екатерина Кит-Садовая получила в течение года почти 5,98 миллиона гривен дохода.
- 2,33 миллиона гривен – зарплата в телерадиокомпании "Люкс";
- 3,45 миллиона гривен – дивиденды в ТРК "Люкс";
- 60,55 тысячи гривен – плата по совместительству в радиокомпании "Люкс",
- почти 130 тысяч гривен – банковские проценты.
По декларации Садового за 2020 год, на банковских счетах его жены есть 1,99 миллиона гривен. Также она имеет наличные сбережения – 150 тысяч гривен и 10 тысяч долларов. Однако сам мэр, согласно декларации, никаких сбережений не имеет.
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Каким имуществом владеет семья мэра Львова
Согласно декларации, семье Садового принадлежит дом площадью 660 квадратных метров во Львове. Также в собственности его жены есть 2 земельных участка и один арендованный. Семья владеет 2 автомобилями – Merсedes-Benz 2012 года и Škoda Kodiaq 2017 года, взятой в кредит.
Екатерина Кит-Садовая является конечным бенефициарным владельцем ряда компаний:
- ЧАО "Телерадиокомпанія "Люкс";
- ЧАО "Радиокомпания Люкс";
- дочернего предприятия "Телевизионная и радиовещательная компания "Люкс";
- ЧП " Висма-радио-ТВ";
- Ооо "Телерадиокомпания "Белком";
- ООО "Телерадиокомпания "Світ";
- ООО "Телерадиокомпания "Радіо великих доріг";
- ООО "Радио Континент", ООО "Контакт-информ";
- ООО "Захід.нет".
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В свою очередь, Садовый с 2006 года имеет запатентованный знак "Самопомич". Городской глава входит в руководящие органы гродмадского Объединения "Самопомич", наблюдательного совета "Института просвещения". Также мэр Львова является членом благотворительной организации "Институт развития города".
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