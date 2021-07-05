В 2 раза дороже: долг Львовского автобусного завода продали за 170 миллионов гривен

Государственный "Укрэксимбанк" продал с аукциона долги Львовского автобусного завода. Банк получил более чем в 2 раза больше денег, чем планировал – более 170 миллионов гривен.

В аукционе приняли участие 6 компаний. Наибольшую цену предложило ООО "Капитал Финанс".

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На аукционе продали долг ЛАЗа

Во Львове 5 июля завершился аукцион, на котором продавали часть задолженности автобусного завода. Его в июне выставил на продажу государственный "Укрэксимбанк".

Лотом была небольшая часть помещений завода, которая сейчас находится под залогом. Среди всех участников аукциона больше всего предложило ООО "Капитал Финанс" – 170,01 миллиона гривен. Всего в аукционе приняли участие 6 компаний:

ООО "Финансовая компания "Инвесткепитал";

ООО "Финансовая компания Ю-бейс";

ООО "Инвестохиллс Веста";

ООО "Ориенс Финанс";

ООО "Фактор Плюс";

ООО "Капитал Финанс".

Стартовая цена лота составляла 76 миллионов гривен. Под залогом находились десятки гектаров земли, административные и производственные здания завода на улице Стрыйской, 45. В частности, на продажу выставили помещение главного производственного корпуса, движимое имущество и производственное оборудование цехов. Новый собственник получит право требования по кредитам.

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Жилой застройки на территории ЛАЗа не будет

По словам мэра Львова Андрея Садового, покупка задолженности ЛАЗа не дает новым владельцам права пользоваться имуществом завода. Это скорее "билет на инвестиционную войну, ведь таких долгов много и они размещены в разных банках". 5 июля свою часть продал государственный "Укрэксимбанк". В целом долги лаза составляют более пол миллиарда гривен. Во Львове хотят, чтобы территория завода была площадкой для производства инновационной техники.

Эта территория только для производства, и она принадлежит общине города. Ни о какой жилой застройке речь идти не может,

– отметил Садовый.

По словам городского головы, здесь должны разместить новое производство, ведь сейчас Украина нуждается ориентировочно 30 тысяч единиц общественного транспорта.

"А если говорить об электричестве, то это вообще речь идет о сотнях тысяч, поэтому этим надо воспользоваться", – подытожил мэр города.

Садовый также отметил, что назначение земли ЛАЗа – производство. Менять его не будут.

По данным Youcontrol, ООО "Капитал Финанс" зарегистрировано в Киеве. Конечным бенефициарным владельцем является львовянин Максим Чухен из Рудного. Он также является совладельцем ООО "Спарроу индастриз", которая застроит промышленную зону "Сигнивка" во Львове.