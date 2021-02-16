В Львове 16 февраля состоялась акция протеста против бизнеса нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Активисты Нацкорпуса зажгли дымовые шашки и файеры возле офисов компаний, которые, по их мнению, принадлежат скандальному политику.

Недавно Козак попал под санкции СНБО. Однако, по словам главы Западного терна Нацкорпуса Сергея Бевза, его "коммерческие структуры продолжают работать", ведь они оформлены на ближайших родственников нардепа.

К теме Основания и полномочия у правоохранителей есть, – Каленюк о привлечении Казака к ответственности

Почему Нацкорпус устроил пикет против бизнеса Козака

По словам Бевза, власть просто "забыла" наложить санкции на предприятия, которые, по мнению активистов, принадлежат Козаку, но оформлены на родственников. Однако, по мнению политика, "практика оформления незаконно нажитых состояний на родственников является общеизвестной".

Мы, украинские националисты, не можем мириться с беспрепятственной работой бизнеса спонсора террористов – Козака. Несмотря на санкции он продолжает спокойно зарабатывать деньги на украинской земле, финансируя боевиков в ОРДЛО. Этой преступной деятельности пора положить конец,

– подытожил Бевз.

Смотрите фото пикета во Львове против бизнеса Тараса Козака / Фото Сергея Бевза

Читайте также Зарабатывали на войне и говорили о тарифном геноциде: Зеленский упрекнул ОПЗЖ за работу на Россию

Как проходил пикет Нацкорпуса против бизнеса Козака

Активисты Нацкорпуса собрались под стенами предприятий "Бетонбуд", "Капитал плаза", "Будимекс проект" и "Трансмонолитавто".

Эти предприятия, по мнению пикетчиков, принадлежат семье Козака и брату кума Путина Сергею Медведчуку.

По информации "Дивись.info", акция протеста называлась "Геть московського козачка!".

Вблизи предприятий активисты Нацкорпуса призвали бойкотировать бизнес Козака.

Они расклеили информационные листовки на фасаде предприятий и положили шины и "кровавые" игрушки перед дверью.

Целью акции было привлечение внимания к коммерческой деятельности Козака, против которого наложили санкции СНБО за поддержку так называемых "ЛДНР".

Этот пикет, по словам активистов, является лишь первым этапом кампании Нацкорпуса, "направленной против деятельности коллаборантов во Львове".

Санкции СНБО / Инфографика 24 канала