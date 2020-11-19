В селе Гутыско-Турьянское, на Львовщине, 18 ноября случился пожар в жилом доме. Его владелец самостоятельно пытался потушить огонь, но отравился дымом. Его спасли чрезвычайники.

Пожар возник около 12 часов утра. Сейчас правоохранители устанавливают причины возгорания. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба ГСЧС Львовщины. Интересно На Львовщине произошел губительный пожар: женщина отравилась дымом и не могла спастись – фото Как случился пожар Местные жители позвонили чрезвычайникам около 12:11.

Они рассказали, что в селе Гутыско-Турьянское загорелся жилой дом.

Пожарные, не теряя ни минуты, выехали на место вызова. Там они увидели, что огонь уже полностью охватил дом.

Его 82-летний владелец пытался потушить пожар самостоятельно. Однако мужчина отравился продуктами горения. Медики отвезли его в больницу.

Спасатели локализовали пожар в 13:48. Полностью потушить огонь удалось в 14:22.

Пожар возник около 12:00 / Фото ГСЧС Львовщины Правоохранители устанавливают причины возникновения пожара В результате пожара полностью сгорел жилой дом. Однако спасатели предотвратили распространение огня на 3 соседних домов. В ликвидации огня участвовали 6 спасателей и 2 единицы спецтехники. Сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства пожара.

Владелец дома пытался потушить пожар самостоятельно / Фото ГСЧС Львовщины

Дом полностью сгорел / Фото ГСЧС Львовщины

Правоохранители устанавливают обстоятельства пожара / Фото ГСЧС Львовщины