Взрыв произошел в 5:07 в селе Язловчик Золочевского района. Сейчас специалисты устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

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В частном доме взорвался газ

  • В 5:07 чрезвычайникам поступило сообщение о взрыве газа в селе Язловчик.
  • Он случился в деревянном жилом доме.
  • Известно, что на момент взрыва в доме никого не было.
  • На место происшествия немедленно выехали бродовские спасатели.
  • Там они увидели, что в результате взрыва возникло возгорание.
  • Пожарные локализовали пожар в 5:24, а уже в 5:31 – полностью его ликвидировали.

Смотрите фото с места происшествия / Фото ГСЧС Львовщины

Что пострадало в результате взрыва

Взрыв разрушил дом – его стены и потолок разлетелись на куски. Кроме этого, в доме и хозяйственной постройке, расположенной рядом, возник пожар, который быстро потушили.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Пока неизвестно, почему в доме случился взрыв газа. Сейчас причины и обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.