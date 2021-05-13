Взрыв произошел в 5:07 в селе Язловчик Золочевского района. Сейчас специалисты устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

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В частном доме взорвался газ

В 5:07 чрезвычайникам поступило сообщение о взрыве газа в селе Язловчик.

Он случился в деревянном жилом доме.

Известно , что на момент взрыва в доме никого не было.

На место происшествия немедленно выехали бродовские спасатели.

Там они увидели, что в результате взрыва возникло возгорание.

Пожарные локализовали пожар в 5:24, а уже в 5:31 – полностью его ликвидировали.

Смотрите фото с места происшествия / Фото ГСЧС Львовщины

Что пострадало в результате взрыва

Взрыв разрушил дом – его стены и потолок разлетелись на куски. Кроме этого, в доме и хозяйственной постройке, расположенной рядом, возник пожар, который быстро потушили.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Пока неизвестно, почему в доме случился взрыв газа. Сейчас причины и обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Обратите внимание! В Одессе ночью 27 апреля произошел взрыв газа в жилом доме на улице Серова. К счастью, в результате инцидента никто не погиб. Однако одна женщина травмировалась. В сети появилось видео, как спасатели доставали ее из-под завалов.