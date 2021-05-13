Взрыв произошел в 5:07 в селе Язловчик Золочевского района. Сейчас специалисты устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.
Интересно Взрыв батареи электросамоката: назвали причину масштабного пожара во львовской многоэтажке
В частном доме взорвался газ
- В 5:07 чрезвычайникам поступило сообщение о взрыве газа в селе Язловчик.
- Он случился в деревянном жилом доме.
- Известно, что на момент взрыва в доме никого не было.
- На место происшествия немедленно выехали бродовские спасатели.
- Там они увидели, что в результате взрыва возникло возгорание.
- Пожарные локализовали пожар в 5:24, а уже в 5:31 – полностью его ликвидировали.
Смотрите фото с места происшествия / Фото ГСЧС Львовщины
Что пострадало в результате взрыва
Взрыв разрушил дом – его стены и потолок разлетелись на куски. Кроме этого, в доме и хозяйственной постройке, расположенной рядом, возник пожар, который быстро потушили.
К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Пока неизвестно, почему в доме случился взрыв газа. Сейчас причины и обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.