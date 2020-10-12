Домогался 12-летнего мальчика: на Львовщине дяде подростка объявили о подозрении
На Львовщине правоохранители объявили о подозрении в сексуальном насилии 50-летнему жителю Николаевского района. Он домогался свою 24-летнюю жену и ее племянника.
Мужчину ранее неоднократно привлекали к административной ответственности за домашнее насилие. Об этом сообщила в фейсбуке пресс-служба Львовской областной прокуратуры.
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Что именно совершил мужчина
По данным следствия, 50-летний мужчина систематически совершал сексуальное насилие в отношении своей жены и ее 12-летнего племянника. В прокуратуре рассказали, что мужчина издевался над членами своей семьи в течение года – с ноября 2019 года по август 2020 года.
Правоохранители 12 октября объявили злоумышленнику о подозрении в сексуальном и домашнем насилии.
Что грозит мужчине за сексуальное насилие над женой и 12-летним мальчиком
Суд избрал мужчине меру пресечения – содержание под стражей. На время досудебного расследования злоумышленник будет находиться в СИЗО. Если его вину докажут в суде, мужчине грозит 15 лет в тюрьме или же даже пожизненное заключение.
Куда обращаться, если вы столкнулись с домашним насилием?
- 102 – Национальная полиция Украины;
- 1547 – правительственная линия по противодействию домашнему насилию (работает в тестовом режиме);
- 0 800 500 335 (бесплатный номер для стационарного телефона) / 116 123 (бесплатно с мобильного) – Национальная горячая линия по противодействию домашнему насилию;
- 0 800 500 225 / 116 111 – Национальная детская "горячая" линия;
- 0 800 213 100 – единый контакт центр системы бесплатной правовой помощи.