На Львовщине правоохранители объявили о подозрении в сексуальном насилии 50-летнему жителю Николаевского района. Он домогался свою 24-летнюю жену и ее племянника.

Мужчину ранее неоднократно привлекали к административной ответственности за домашнее насилие. Об этом сообщила в фейсбуке пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

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Что именно совершил мужчина

По данным следствия, 50-летний мужчина систематически совершал сексуальное насилие в отношении своей жены и ее 12-летнего племянника. В прокуратуре рассказали, что мужчина издевался над членами своей семьи в течение года – с ноября 2019 года по август 2020 года.

Правоохранители 12 октября объявили злоумышленнику о подозрении в сексуальном и домашнем насилии.

Что грозит мужчине за сексуальное насилие над женой и 12-летним мальчиком

Суд избрал мужчине меру пресечения – содержание под стражей. На время досудебного расследования злоумышленник будет находиться в СИЗО. Если его вину докажут в суде, мужчине грозит 15 лет в тюрьме или же даже пожизненное заключение.

Обратите внимание! Ранее мужчину неоднократно привлекали к административной ответственности за психологические и физические издевательства над своей женой и ее 50-летним отцом.

Куда обращаться, если вы столкнулись с домашним насилием?