На Донбассе погиб украинский защитник Игорь Байтала
На Донбассе погиб 25-летний украинский защитник Игорь Байтала. Военный был родом со Львовщины, из города Жидачев.
Источник:фейсбук Ирины Гримак
Военнослужащий погиб в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе. У него остались родители и 2 сестер.
Темы На Донбассе погибли 2 защитников Украины
На Донбассе погиб украинский защитник
Игорь Байтала служил в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде, постоянное место дислокации которой в городе Коломыя.
Львовщина потеряла еще одного Героя. Погиб житель Жидачева Байтала Игорь Николаевич 1995 года рождения. Военнослужащий 10-й отдельной горно-штурмовой бригады отдал жизнь, защищая территориальную целостность и независимость Украины,
– сообщила глава Львовского облсовета Ирина Гримак.
Гримак добавила, что у военного остались родители и 2 сестер. Тело погибшего защитника доставят в Жидачев 9 апреля.
Глава ЛОГА Максим Козицкий рассказал, что трагическое известие о гибели сына пришло к его родителям, когда они оба заболели коронавирусом.
"Соболезнования родным и близким нашего воина. Печальная весть постигла его родителей в то время, когда оба заболели COVID-19. Вечная память Герою!", – отметил Козицкий.
Коротко об обострении на Донбассе
- В период с 31 марта по 6 апреля на Донбассе погибли 5 украинских военнослужащих. 4 бойцов получили боевые ранения и травмы.
- Из-за вражеских атак в больнице оказался и мирный житель Красногоровки. Поэтому украинская делегация в ТКГ инициирует внеочередное заседание.
- Россия стягивает военную технику к границам Украины. Оккупанты заявляют, что якобы все это происходит в рамках военных учений "Запад 2021".
- По информации украинской разведки, таким образом командование российских вооруженных сил наращивает боевые возможности оккупационных войск на Донбассе.
Поделиться новостью