На Донбассе погиб 25-летний украинский защитник Игорь Байтала. Военный был родом со Львовщины, из города Жидачев.

Военнослужащий погиб в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе. У него остались родители и 2 сестер.

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На Донбассе погиб украинский защитник

Игорь Байтала служил в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде, постоянное место дислокации которой в городе Коломыя.

Львовщина потеряла еще одного Героя. Погиб житель Жидачева Байтала Игорь Николаевич 1995 года рождения. Военнослужащий 10-й отдельной горно-штурмовой бригады отдал жизнь, защищая территориальную целостность и независимость Украины,

– сообщила глава Львовского облсовета Ирина Гримак.

Гримак добавила, что у военного остались родители и 2 сестер. Тело погибшего защитника доставят в Жидачев 9 апреля.

Глава ЛОГА Максим Козицкий рассказал, что трагическое известие о гибели сына пришло к его родителям, когда они оба заболели коронавирусом.

"Соболезнования родным и близким нашего воина. Печальная весть постигла его родителей в то время, когда оба заболели COVID-19. Вечная память Герою!", – отметил Козицкий.

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