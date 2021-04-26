В западноукраинском специализированном детском медицинском центре впервые провели трансплантацию 13-летней львовянке. Донором почки стал отец девочки.

Сейчас девочка и ее папа находятся под круглосуточным наблюдением команды врачей центра. По словам медиков, состояние реципиентки и донора – стабильное.

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Во Львове впервые провели трансплантацию почки ребенку

В западноукраинском специализированном детском медцентре впервые провели трансплантацию почки ребенку. Операцию выполняли врачи центра и медики Львовской областной клинической больницы, которые уже имеют опыт трансплантаций.

Реципиенткой стала 13-летняя львовянка. Девочка имела врожденный порок развития почек и находилась на диализе. Единственным шансом подарить ей нормальную жизнь была трансплантация почки. Донором стал отец ребенка. Сейчас состояние девочки и ее папы – стабильное. Они находятся под круглосуточным наблюдением команды врачей центра.



Во Львове впервые провели трансплантацию почек ребенку / Фото ЗУСДМЦ

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Ранее такие операции выполняли за рубежом

В центре рассказали, что в основном до этого такие оперативные вмешательства выполняли за рубежом. Из-за высокой цены трансплантаций родители и благотворители собирали невероятные суммы для спасения детских жизней. Однако отныне в ЗУСДМЦ планируют проводить такие операции на постоянной основе.

Трансплантацию 13-летней пациентке проводила большая команда медиков центра – врач-нефролог Роман Андруневич, заведующий реанимационного отделения Роман Собко, детские хирурги Богдан Романишин и Андрей Кузык. К ним присоединились врачи ЛОКЛ – главный трансплантолог Львовщины Ростислав Жук, трансплантологи Даниил Федоров, Роман Савронь, анестезиолог Роман Михальчук и уролог ГНУ "Научно-практический центр профилактической и клинической медицины" Андрей Журавчак.

"Спасибо всему коллективу отделения анестезиологии и интенсивной терапии, хирургии, лаборатории и педиатрии за кропотливую и добросовестную работу, которая позволяет нам каждый день покорять все новые и новые вершины", – подытожили в центре.



Девочка и ее папа чувствуют себя хорошо / Фото ЗУСДМЦ



Операцию проводила большая команда врачей / Фото ЗУСДМЦ