У Дрогобичі на хабарі затримали посадовця міськради: фото
Правоохоронці 5 березня затримали на хабарі посадовця Дрогобицької міськради. Він вимагав 3 тисячі доларів у підприємця, який хотів облаштувати у квартирі магазин.
Источник:поліція Львівщини
Посадовця затримали після отримання частини хабаря. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.
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Посадовець вимагав 3 тисячі доларів хабаря
- Правоохоронці викрили на хабарі архітектора комунального підприємства Дрогобицької міської ради.
- Як встановили правоохоронці, посадовець, 27-річний житель Дрогобича, вимагав у підприємця 3 тисячі доларів хабаря.
- За ці гроші він обіцяв посприяти у видачі технічних документів щодо зміни цільового призначення житлової квартири на приміщення магазину.
- Також посадовець обіцяв видати новий техпаспорт та внести відомості до Реєстру прав власності на нерухоме майно.
- Правоохоронці затримали зловмисника 5 березня під час одержання ним частини хабаря – 900 доларів.
Посадовець вимагав 3 тисячі доларів хабаря / Фото поліції Львівщини
Посадовцеві повідомили про підозру
Слідчі повідомили чиновнику про підозру в "зловживанні впливом". Якщо провину посадовця доведуть у суді, йому загрожуватиме від 3 до 8 років за ґратами з конфіскацією майна.
Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.
Чиновника затримали після отримання частини хабаря / Фото поліції Львівщини
Посадовцеві повідомили про підозру / Фото поліції Львівщини
Досудове розслідування триває / Фото поліції Львівщини
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