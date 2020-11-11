В Дрогобыче, что на Львовщине, 11 ноября водитель маршрутного автобуса сбил 13-летнюю девочку на пешеходном переходе. Ее отвезли в больницу и там она умерла.

Смертельное ДТП произошло около 8: 40 на улице Трускавецкой. Водитель управлял автобусом сообщением Дрогобыч – Трускавец. Об этом в Фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины. Читайте также Суд не будет наказывать водителя, сбившего 9-летнего мальчика во Львове: причина Как водитель насмерть сбил девочку в Дрогобыче За рулем автобуса сообщением Дрогобыч – Трускавец находился 49-летний житель Дрогобычского района.

Именно он сбил 13-летнюю девочку, которая в то время переходила дорогу по пешеходному переходу.

В результате аварии ребенок получил тяжелые травмы. Медики отвезли девочку в больницу.

Однако ребенок все же умер в медучреждении, несмотря на усилия врачей спасти ему жизнь. Девочку сбили на пешеходном переходе / Фото полиции Львовщины Что грозит водителю Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть человека. Санкция статьи предусматривает наказание – от 3 до 8 лет за решеткой с лишением права управлять автомобилем сроком до 3 лет. Полицейские задержали водителя автобуса. Вскоре суд изберет для него меру пресечения. Сейчас продолжается досудебное расследование. Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП. Девочка умерла в больнице / Фото полиции Львовщины Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП / Фото полиции Львовщины