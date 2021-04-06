В Дрогобыче 15-летние воры-рецидивисты обокрали церковь: фото
Правоохранители 4 апреля задержали двух 15-летних жителей Дрогобыча, которые ограбили церковь. Несмотря на юный возраст, подростков уже неоднократно судили за кражи.
Источник:полиция Львовщины
Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Несовершеннолетним может грозить до 6 лет в тюрьме.
К теме Выбил дверь и украл кресты: на Львовщине несовершеннолетний ограбил церковь - фото
Подростки залезли в церковь через окно
- Правоохранители 4 апреля получили сообщение от священника одного из дрогобычских храмов.
- Он рассказал, что из ящика для пожертвований кто-то украл деньги.
- Правоохранители установили, что воры проникли в церковь через окно.
- В ящике для пожертвований было около тысячи гривен.
- Вскоре полицейские выяснили, что к ограблению причастны двое 15-летних местных жителей.
- Несовершеннолетние ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в частности, за кражи.
- Подростки находились на испытательном сроке.
15-летние подростки обокрали церковь / Фото полиции Львовщины
Правоохранители проводят расследование
Следователи сообщили злоумышленникам о подозрении в краже. Если вину подростков докажут в суде, им грозит от 3 до 6 лет за решеткой.
Правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все причины и обстоятельства происшествия.
Подросткам грозит тюрьма / Фото полиции Львовщины
Правоохранители проводят расследование / Фото полиции Львовщины
Поделиться новостью