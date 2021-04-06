Правоохранители 4 апреля задержали двух 15-летних жителей Дрогобыча, которые ограбили церковь. Несмотря на юный возраст, подростков уже неоднократно судили за кражи.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Несовершеннолетним может грозить до 6 лет в тюрьме.

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Подростки залезли в церковь через окно

Правоохранители 4 апреля получили сообщение от священника одного из дрогобычских храмов.

Он рассказал, что из ящика для пожертвований кто-то украл деньги.

Правоохранители установили, что воры проникли в церковь через окно.

В ящике для пожертвований было около тысячи гривен.

Вскоре полицейские выяснили, что к ограблению причастны двое 15-летних местных жителей.

Несовершеннолетние ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в частности, за кражи.

Подростки находились на испытательном сроке.



15-летние подростки обокрали церковь / Фото полиции Львовщины

Правоохранители проводят расследование

Следователи сообщили злоумышленникам о подозрении в краже. Если вину подростков докажут в суде, им грозит от 3 до 6 лет за решеткой.

Правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все причины и обстоятельства происшествия.

Подросткам грозит тюрьма / Фото полиции Львовщины

Правоохранители проводят расследование / Фото полиции Львовщины