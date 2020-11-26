В Дрогобыче, во Львовской области, 26 ноября случился сокрушительный пожар – загорелась сауна. Огонь тушили 8 работников ГСЧС.

Пожар возник около 1:36 на улице Индустриальной. Сейчас правоохранители устанавливают причины возгорания в сауне. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба ГСЧС Львовщины.

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Как случился пожар

Около 1:36 в ГСЧС поступило сообщение о пожаре в кирпичной сауне на улице Индустриальной.

Не теряя ни минуты, спасатели отправились на место вызова.

Там они увидели, что из окон здания выбивался густой, черный дым.

Сотрудники ГСЧС надели средства защиты органов дыхания и глаз и отправились искать источник возгорания.

Спасатели локализовали пожар в 1:57, а в 2:08 – полностью потушили огонь.

Пожар возник около 1: 36 / Фото ГСЧС Львовщины

Правоохранители устанавливают обстоятельства пожара

Огонь уничтожил деревянную обшивку потолка площадью 50 квадратных метров и деревянную обшивку стен сауны. Однако в результате пожара никто из людей не пострадал.

К ликвидации пожара привлекали 8 спасателей и 2 единицы спецтехники. Сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства возгорания сауны.

Из окон сауны выбивался густой, черный дым / Фото ГСЧС Львовщины

Пожар тушили 8 спасателей / Фото ГСЧС Львовщины

Причины возгорания устанавливают правоохранители / Фото ГСЧС Львовщины