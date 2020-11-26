В Дрогобыче случился страшный пожар в сауне: фото пожарища
В Дрогобыче, во Львовской области, 26 ноября случился сокрушительный пожар – загорелась сауна. Огонь тушили 8 работников ГСЧС.
Пожар возник около 1:36 на улице Индустриальной. Сейчас правоохранители устанавливают причины возгорания в сауне. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба ГСЧС Львовщины.
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Как случился пожар
- Около 1:36 в ГСЧС поступило сообщение о пожаре в кирпичной сауне на улице Индустриальной.
- Не теряя ни минуты, спасатели отправились на место вызова.
- Там они увидели, что из окон здания выбивался густой, черный дым.
- Сотрудники ГСЧС надели средства защиты органов дыхания и глаз и отправились искать источник возгорания.
- Спасатели локализовали пожар в 1:57, а в 2:08 – полностью потушили огонь.
Пожар возник около 1: 36 / Фото ГСЧС Львовщины
Правоохранители устанавливают обстоятельства пожара
Огонь уничтожил деревянную обшивку потолка площадью 50 квадратных метров и деревянную обшивку стен сауны. Однако в результате пожара никто из людей не пострадал.
К ликвидации пожара привлекали 8 спасателей и 2 единицы спецтехники. Сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства возгорания сауны.
Из окон сауны выбивался густой, черный дым / Фото ГСЧС Львовщины
Пожар тушили 8 спасателей / Фото ГСЧС Львовщины
Причины возгорания устанавливают правоохранители / Фото ГСЧС Львовщины
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