Водитель такси Юрий Новосад 8 марта поехал на работу и пропал без вести. Автомобиль мужчины нашли на кладбище. Сейчас правоохранители расследуют причину смерти таксиста.

Мужчина работал таксистом около 20 лет. Он ездил на автомобиле белого цвета Peugeot Expert, 2001 года выпуска, номерной знак ВС 7857 СХ.

Читайте также Эпическая погоня: на Львовщине пьяный водитель стрелял в патрульных из ружья – фото

Таксист выехал по вызову и не вернулся

Юрий Новосад 8 марта около 13:00 выехал из дома на работу и исчез. На следующий день родственники мужчины обратились с заявлением в полицию. К поиску без вести пропавшего привлекли волонтеров. По состоянию на 10 марта связь с мужчиной отсутствовала.

Жена пропавшего рассказала, что ее муж – был опытным таксистом. Он работал в этой сфере около 20 лет. В 1990 годах Новосад был депутатом Дрогобычского горсовета первого и второго демократических созывов. Родные таксиста не понимали, что с ним могло случиться. Они предполагали, что на таксиста напали и ограбили.

Ему позвонил какой-то заказчик, или он с кем-то созвонился и поехал. Уже говорили, что в 17:00 к нему звонили, потому что он должен был куда-то ехать – с ним уже не было связи. Я ему позвонила в 19:00 вечера – не было связи и начала беспокоиться,

– рассказала жена.

Мужчину нашли мертвым

Автомобиль пропавшего 10 марта нашли другие таксисты на центральном городском кладбище в Дрогобыче. Мужчины сообщили об этом родственникам.

В полиции Львовщины подтвердили эту информацию. На месте происшествия сейчас работают следственно-оперативная группа и эксперты-криминалисты. Пока неизвестно, почему умер таксист.



В Дрогобыче нашли мертвым водителя такси / Фото ZAXID.NET