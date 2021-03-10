В Дрогобыче бесследно исчез таксист: его нашли мертвым на кладбище – фото
Водитель такси Юрий Новосад 8 марта поехал на работу и пропал без вести. Автомобиль мужчины нашли на кладбище. Сейчас правоохранители расследуют причину смерти таксиста.
Источник:ZAXID.NET
Мужчина работал таксистом около 20 лет. Он ездил на автомобиле белого цвета Peugeot Expert, 2001 года выпуска, номерной знак ВС 7857 СХ.
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Таксист выехал по вызову и не вернулся
Юрий Новосад 8 марта около 13:00 выехал из дома на работу и исчез. На следующий день родственники мужчины обратились с заявлением в полицию. К поиску без вести пропавшего привлекли волонтеров. По состоянию на 10 марта связь с мужчиной отсутствовала.
Жена пропавшего рассказала, что ее муж – был опытным таксистом. Он работал в этой сфере около 20 лет. В 1990 годах Новосад был депутатом Дрогобычского горсовета первого и второго демократических созывов. Родные таксиста не понимали, что с ним могло случиться. Они предполагали, что на таксиста напали и ограбили.
Ему позвонил какой-то заказчик, или он с кем-то созвонился и поехал. Уже говорили, что в 17:00 к нему звонили, потому что он должен был куда-то ехать – с ним уже не было связи. Я ему позвонила в 19:00 вечера – не было связи и начала беспокоиться,
– рассказала жена.
Мужчину нашли мертвым
Автомобиль пропавшего 10 марта нашли другие таксисты на центральном городском кладбище в Дрогобыче. Мужчины сообщили об этом родственникам.
В полиции Львовщины подтвердили эту информацию. На месте происшествия сейчас работают следственно-оперативная группа и эксперты-криминалисты. Пока неизвестно, почему умер таксист.
В Дрогобыче нашли мертвым водителя такси / Фото ZAXID.NET
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