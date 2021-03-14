На Львовщине без вести пропавшего мужчину нашли убитым: в деле есть подозреваемые
В Дрогобыче 9 марта об исчезновении 54-летнего сына сообщила его 75-летняя мать. Мужчину сразу объявили в розыск. Уже через 2 дня его тело нашли в городе в самодельной палатке.
Источник:Полиция Львовской области
На теле погибшего признали признаки насилия. Полиция начала уголовное производство по факту умышленного убийства.
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Мужчину ограбили и убили
Уже вскоре правоохранителям удалось задержать 2 подозреваемых, которые, вероятно, ограбили и убили жителя Дрогобыча. Задержанным 41 и 57 лет, родом они из Закарпатья, однако временно жили в Дрогобыче. Им уже сообщили о подозрении.
Задержанным уже сообщили о подозрении
Согласно результатам расследования, погибшего хотели ограбить и нанесли удары по голове, от чего тот и умер.
Досудебное расследование по делу продолжается. Далее суд будет избирать подозреваемым меру пресечения.
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