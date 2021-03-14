В Дрогобыче 9 марта об исчезновении 54-летнего сына сообщила его 75-летняя мать. Мужчину сразу объявили в розыск. Уже через 2 дня его тело нашли в городе в самодельной палатке.

На теле погибшего признали признаки насилия. Полиция начала уголовное производство по факту умышленного убийства.

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Мужчину ограбили и убили

Уже вскоре правоохранителям удалось задержать 2 подозреваемых, которые, вероятно, ограбили и убили жителя Дрогобыча. Задержанным 41 и 57 лет, родом они из Закарпатья, однако временно жили в Дрогобыче. Им уже сообщили о подозрении.

Задержанным уже сообщили о подозрении

Согласно результатам расследования, погибшего хотели ограбить и нанесли удары по голове, от чего тот и умер.

Обратите внимание! 41-летнего задержанного подозревают в умышленном убийстве. Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет. Его сообщника обвиняют в грабеже, за что он может оказаться за решеткой от 4 до 6 лет.

Досудебное расследование по делу продолжается. Далее суд будет избирать подозреваемым меру пресечения.