На Львовщине 27 марта случился разрушительный пожар в доме, в результате которого тот почти полностью сгорел. Правоохранители установили, что дом поджег 55-летний дрогобычанин после ссоры с сожительницей.

Пожар возник около 20:30. Сейчас правоохранители продолжают проводить расследование.

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Дрогобычанин поджег дом, в котором жил

Около 20:30 27 марта дрогобычским правоохранителям поступило сообщение о пожаре.

На место вызова незамедлительно выехали следователи, криминалисты и сотрудники других служб полиции.

В результате пожара огонь почти полностью уничтожил дом.

Правоохранители установили, что причиной возгорания мог быть поджог.

Следователи выяснили, что дом поджег 55-летний мужчина, который жил здесь вместе со своей 34-летней сожительницей.

Вечером между ними возник конфликт, во время которого мужчина взял 5-литровую бутылку с бензином, разлил его в комнате и поджег.

К счастью, в результате пожара никто не пострадал – мужчина и женщина успели выбежать из квартиры.



Мужчина поджег дом после ссоры с сожительницей / Фото полиции Львовщины

Мужчине грозит тюрьма

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в "умышленном уничтожении или повреждении имущества". Если вину мужчины докажут в суде, ему будет грозить от 3 до 10 лет за решеткой.

Вскоре суд изберет подозреваемому меру пресечения. Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Они пытаются установить все причины и обстоятельства инцидента.