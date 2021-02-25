В Дрогобыче 24 февраля во дворе многоэтажки прохожие нашли окровавленное тело мужчины. Правоохранители в течение 3 часов разыскали и задержали предполагаемого убийцу.

Инцидент произошел около 22:15. Сейчас правоохранители проводят расследование. Читайте также Избил женщину до смерти и пошел спать: во Львове задержали предполагаемого убийцу Как нашли предполагаемого убийцу Около 22:15 правоохранителям поступило сообщение о том, что во дворе одного из многоквартирных домов на улице Шевченко нашли окровавленное тело мужчины без признаков жизни.

На место происшествия немедленно выехали следователи, криминалисты, оперативники управления уголовного розыска и сотрудники других служб полиции Львовщины.

Правоохранители установили личность погибшего. Им оказался 48-летний житель Дрогобыча, который жил неподалеку.

На его шее и спине обнаружили ножевые ранения.

В течение 3 часов правоохранители выяснили, что к убийству причастен 26-летний дрогобичанин.

Он нанес погибшему несколько ударов ножом во время конфликта.

Инцидент произошел около 22:15 / Фото полиции Львовщины Что грозит злоумышленнику Следователи открыли уголовное производство за "умышленное убийство". Санкция статьи предусматривает наказание – от 7 до 15 лет лишения свободы. Правоохранители задержали злоумышленника. Вскоре суд изберет ему меру пресечения. Досудебное расследование продолжается. Следователи устанавливают все обстоятельства совершения преступления.

На теле погибшего обнаружили ножевые ранения / Фото полиции Львовщины

Злоумышленника задержали в течение 3 часов / Фото полиции Львовщины

Правоохранители проводят расследование / Фото полиции Львовщины