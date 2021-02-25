В Дрогобыче посреди улицы зарезали мужчину: предполагаемого убийцу задержали через 3 часа – фото
В Дрогобыче 24 февраля во дворе многоэтажки прохожие нашли окровавленное тело мужчины. Правоохранители в течение 3 часов разыскали и задержали предполагаемого убийцу.
Источник:полиция Львовщины
Инцидент произошел около 22:15. Сейчас правоохранители проводят расследование.
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Как нашли предполагаемого убийцу
- Около 22:15 правоохранителям поступило сообщение о том, что во дворе одного из многоквартирных домов на улице Шевченко нашли окровавленное тело мужчины без признаков жизни.
- На место происшествия немедленно выехали следователи, криминалисты, оперативники управления уголовного розыска и сотрудники других служб полиции Львовщины.
- Правоохранители установили личность погибшего. Им оказался 48-летний житель Дрогобыча, который жил неподалеку.
- На его шее и спине обнаружили ножевые ранения.
- В течение 3 часов правоохранители выяснили, что к убийству причастен 26-летний дрогобичанин.
- Он нанес погибшему несколько ударов ножом во время конфликта.
Инцидент произошел около 22:15 / Фото полиции Львовщины
Что грозит злоумышленнику
Следователи открыли уголовное производство за "умышленное убийство". Санкция статьи предусматривает наказание – от 7 до 15 лет лишения свободы.
Правоохранители задержали злоумышленника. Вскоре суд изберет ему меру пресечения. Досудебное расследование продолжается. Следователи устанавливают все обстоятельства совершения преступления.
На теле погибшего обнаружили ножевые ранения / Фото полиции Львовщины
Злоумышленника задержали в течение 3 часов / Фото полиции Львовщины
Правоохранители проводят расследование / Фото полиции Львовщины
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