В Дрогобыче на Львовщине вечером 20 февраля возле одного из подъездов на улице Стрыйской произошел взрыв. По словам заместителя главы МВД Антона Геращенко, один из мужчин достал гранату, и та взорвалась у него в руках.

В результате погиб как сам виновник инцидента, так и его товарищ. Последний пришел на встречу с женщиной. Оба мужчины недавно вернулись с заработков из Польши.

К теме Из-за взрыва гранаты у подъезда погибли молодые люди в Дрогобыче на Львовщине

Что еще известно о последствиях инцидента

Также пострадала женщина.

Она сейчас находится в больнице.

Медики констатировали множественные осколочные ранения у нее.

Кроме того, Геращенко обнародовал видео взрыва.

Это ужасное видео демонстрирует, насколько наши сограждане не ценят ни свою, ни чужую жизни,

– подчеркнул он.

Как взорвалась граната у подъезда в Дрогобыче: смотрите видео (Внимание! 18+)

Другая важная информация от замминистра

В 2020 году Нацполиция изъяла у граждан 4 400 ручных гранат и 259 гранатометов.

Преимущественно это оружие из зоны Операции Объединенных сил.

По словам Геращенко, к сожалению, многие из украинских военнослужащих, грубо нарушая закон, ворует, вывозит и продает опасное оружие. После его используют в бытовых ссорах, для совершения преступлений или просто для развлечений.

После его используют в бытовых ссорах, для совершения преступлений или просто для развлечений. Цена на гранаты на "черном рынке" оружия – от 500 то 1 500 гривен.

Как на это реагируют в МВД и полиции

МВД и Национальная полиция выступают категорически против любого ослабления контроля за оборотом оружия.

Мы – категорически против любых законодательных инициатив, которые ставят себе целью разрешить оборот короткоствольного оружия, которое можно носить скрытно на такие "дружеские" встречи, которая час назад произошла в Дрогобыче, и закончилась гибелью двух человек,

– подчеркнул Геращенко.

Также заместитель главы МВД призвал украинцев сообщать правоохранителям о случаях, когда кто-то из знакомых хвастается, что у него есть боевая граната, взрывчатка или другое незаконное оружие

"Так вы сможете сохранить жизни других людей, свою жизнь и, в частности, жизнь тех, кто незаконно пользуется этим оружием", – подчеркнул он.

Обратился Геращенко и к руководству Вооруженных сил. Он попросил их навести порядок с учетом и сохранением оружия в воинских частях. Прежде всего это касается боевых гранат.

"Потому что ужасная гибель этих 2 мужчин в Дрогобыче – это результат бардака в Ваших частях, из которых скорее всего и украли эту гранату. Оружие – нужно для сопротивления российской Агрессии, а не для того, чтобы украинцы убивали друг друга", – констатировал заместитель министра внутренних дел.

Обратите внимание В оккупированном Луганске прогремел взрыв: что известно – видео

Главное о взрыве в Дрогобыче