В Дрогобыче у мужчины граната у подъезда взорвалась в руках: видео
В Дрогобыче на Львовщине вечером 20 февраля возле одного из подъездов на улице Стрыйской произошел взрыв. По словам заместителя главы МВД Антона Геращенко, один из мужчин достал гранату, и та взорвалась у него в руках.
Источник:фейсбук Антона Геращенко
В результате погиб как сам виновник инцидента, так и его товарищ. Последний пришел на встречу с женщиной. Оба мужчины недавно вернулись с заработков из Польши.
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Что еще известно о последствиях инцидента
- Также пострадала женщина.
- Она сейчас находится в больнице.
- Медики констатировали множественные осколочные ранения у нее.
Кроме того, Геращенко обнародовал видео взрыва.
Это ужасное видео демонстрирует, насколько наши сограждане не ценят ни свою, ни чужую жизни,
– подчеркнул он.
Как взорвалась граната у подъезда в Дрогобыче: смотрите видео (Внимание! 18+)
Другая важная информация от замминистра
- В 2020 году Нацполиция изъяла у граждан 4 400 ручных гранат и 259 гранатометов.
- Преимущественно это оружие из зоны Операции Объединенных сил.
- По словам Геращенко, к сожалению, многие из украинских военнослужащих, грубо нарушая закон, ворует, вывозит и продает опасное оружие. После его используют в бытовых ссорах, для совершения преступлений или просто для развлечений.
- Цена на гранаты на "черном рынке" оружия – от 500 то 1 500 гривен.
Как на это реагируют в МВД и полиции
МВД и Национальная полиция выступают категорически против любого ослабления контроля за оборотом оружия.
Мы – категорически против любых законодательных инициатив, которые ставят себе целью разрешить оборот короткоствольного оружия, которое можно носить скрытно на такие "дружеские" встречи, которая час назад произошла в Дрогобыче, и закончилась гибелью двух человек,
– подчеркнул Геращенко.
Также заместитель главы МВД призвал украинцев сообщать правоохранителям о случаях, когда кто-то из знакомых хвастается, что у него есть боевая граната, взрывчатка или другое незаконное оружие
"Так вы сможете сохранить жизни других людей, свою жизнь и, в частности, жизнь тех, кто незаконно пользуется этим оружием", – подчеркнул он.
Обратился Геращенко и к руководству Вооруженных сил. Он попросил их навести порядок с учетом и сохранением оружия в воинских частях. Прежде всего это касается боевых гранат.
"Потому что ужасная гибель этих 2 мужчин в Дрогобыче – это результат бардака в Ваших частях, из которых скорее всего и украли эту гранату. Оружие – нужно для сопротивления российской Агрессии, а не для того, чтобы украинцы убивали друг друга", – констатировал заместитель министра внутренних дел.
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Главное о взрыве в Дрогобыче
- Инцидент произошел примерно в 19:05.
- После того как жители дома услышали взрыв, у входа в подъезд обнаружили тела 2 молодых мужчин. Погибшим – примерно 37 и 40 лет.
- Личность потерпевшей женщины выясняют правоохранители.
- По факту инцидента открыли уголовное производство. Дело возбудили по статье об умышленном убийстве.
- На месте работали оперативники, криминалисты и взрывотехники. Руководил всем глава главного управления Александр Шляховский.
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