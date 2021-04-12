В Дрогобыче во время движения загорелся автобус: в салоне были пассажиры – фото
Автобус "ПАЗ" сообщением "Дрогобыч – Рыхтичи" 12 апреля загорелся прямо во время движения. В салоне находились 6 человек. В результате пожара автобус сгорел дотла.
Источник:ГСЧС Львовщины
Пожар произошел на улице Филиппа Орлика. Причины возникновения возгорания устанавливают правоохранители.
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Автобус загорелся во время движения
- Около 16:40 спасателям поступило сообщение о пожаре на улице Филиппа Орлика.
- Там во время движения загорелся рейсовый автобус "ПАЗ" сообщением "Дрогобыч – Рыхтичи".
- На место вызова немедленно выехали спасатели.
- На момент прибытия пожарных огонь быстро распространился и охватил весь автобус.
- Не теряя времени, спасатели начали тушить пламя.
- Работники МЧС локализовали пожар в 16:49, а уже в 16:55 – полностью потушили.
- К ликвидации возгорания привлекли 8 пожарных и 2 единицы спецтехники.
Автобус сгорел полностью / Фото ГСЧС Львовщины
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Водитель автобуса получил ожоги
В результате пожара огонь уничтожил моторный отсек и салон автобуса. В момент возникновения пожара в салоне находились 6 человек – водитель и 5 пассажиров. Все они самостоятельно вышли из автобуса до прибытия работников МЧС.
К счастью, пассажиры не пострадали. Однако 49-летний водитель получил ожоги правой руки первой степени тяжести. Его госпитализировали в Дрогобычскую городскую больницу.
Сейчас причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливают правоохранители.
Водитель автобуса получил ожоги / Фото ГСЧС Львовщины
Обстоятельства возникновения пожара устанавливает полиция / Фото ГСЧС Львовщины
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