Автобус "ПАЗ" сообщением "Дрогобыч – Рыхтичи" 12 апреля загорелся прямо во время движения. В салоне находились 6 человек. В результате пожара автобус сгорел дотла.

Пожар произошел на улице Филиппа Орлика. Причины возникновения возгорания устанавливают правоохранители.

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Автобус загорелся во время движения

Около 16:40 спасателям поступило сообщение о пожаре на улице Филиппа Орлика.

Там во время движения загорелся рейсовый автобус "ПАЗ" сообщением "Дрогобыч – Рыхтичи".

На место вызова немедленно выехали спасатели.

На момент прибытия пожарных огонь быстро распространился и охватил весь автобус.

Не теряя времени, спасатели начали тушить пламя.

Работники МЧС локализовали пожар в 16:49, а уже в 16:55 – полностью потушили.

К ликвидации возгорания привлекли 8 пожарных и 2 единицы спецтехники.



Автобус сгорел полностью / Фото ГСЧС Львовщины

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Водитель автобуса получил ожоги

В результате пожара огонь уничтожил моторный отсек и салон автобуса. В момент возникновения пожара в салоне находились 6 человек – водитель и 5 пассажиров. Все они самостоятельно вышли из автобуса до прибытия работников МЧС.

К счастью, пассажиры не пострадали. Однако 49-летний водитель получил ожоги правой руки первой степени тяжести. Его госпитализировали в Дрогобычскую городскую больницу.

Сейчас причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливают правоохранители.



Водитель автобуса получил ожоги / Фото ГСЧС Львовщины



Обстоятельства возникновения пожара устанавливает полиция / Фото ГСЧС Львовщины