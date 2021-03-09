Правоохранители 5 марта задержали на взятке чиновника Дрогобычского горсовета. Он требовал 3 тысячи долларов у предпринимателя, который хотел обустроить в квартире магазин.

Чиновника задержали после получения части взятки. Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование.

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Чиновник требовал 3 тысячи долларов взятки

Правоохранители разоблачили на взятке архитектора коммунального предприятия Дрогобычского городского совета.

Как установили правоохранители, чиновник, 27-летний житель Дрогобыча, требовал у предпринимателя 3 тысячи долларов взятки.

За эти деньги он обещал посодействовать в выдаче технических документов по изменению целевого назначения жилой квартиры на помещение магазина.

Также чиновник обещал выдать новый техпаспорт и внести сведения в Реестр прав собственности на недвижимое имущество.

Правоохранители задержали злоумышленника 5 марта во время получения им части взятки – 900 долларов.



Чиновник требовал 3 тысячи долларов взятки / Фото полиции Львовщины

Должностному лицу сообщили о подозрении

Следователи сообщили чиновнику о подозрении в "злоупотреблении влиянием". Если вину чиновника докажут в суде, ему будет грозить от 3 до 8 лет за решеткой с конфискацией имущества.

Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебное расследование.



Чиновника задержали после получения части взятки / Фото полиции Львовской области



Должностному лицу сообщили о подозрении/ Фото полиции Львовской области



Досудебное расследование продолжается / Фото полиции Львовской области