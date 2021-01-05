В Дрогобыче правоохранители задержали мужчину на попытке подкупа руководителя следственного отдела полиции. Мужчина, которого подозревают в совершении квартирных краж, пытался дать 10 тысяч гривен взятки за оставление для него меры пресечения без изменений.

Суд избрал для злоумышленника, грабившего квартиры, меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Однако теперь мужчину будут судить еще и за попытку дать взятку. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

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Как мужчина пытался дать взятку

Правоохранители задержали 26-летнего местного жителя, которого подозревали в совершении квартирных краж.

Суд отправил мужчину под круглосуточный домашний арест.

Однако мера пресечения не помешала злоумышленнику обокрасть еще одну квартиру.

Вскоре мужчина обратился к начальнику следственного отдела.

Он предложил правоохранителю 10 тысяч гривен за оставление без изменений предыдущей меры пресечения.

Руководитель следственного отдела сразу рапортовал о коррупционном предложении.

Так, во время передачи обещанной суммы должностному лицу полиции злоумышленника задержали.



Злоумышленник пытался дать правоохранителю 10 тысяч гривен взятки / Фото Нацполиции

Что грозит злоумышленнику

Вскоре правоохранители сообщат мужчине о подозрении в предложении, обещании или предоставлении неправомерной выгоды служебному лицу. За содеянное мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

Злоумышленника задержали. Вскоре суд изберет для него меру пресечения.



Мужчине грозит до 8 лет за решеткой / Фото Нацполиции



Вскоре суд изберет для злоумышленника меру пресечения / Фото Нацполиции