В Дрогобыче задержали мужчину на попытке подкупа руководителя следственного отдела: фото
В Дрогобыче правоохранители задержали мужчину на попытке подкупа руководителя следственного отдела полиции. Мужчина, которого подозревают в совершении квартирных краж, пытался дать 10 тысяч гривен взятки за оставление для него меры пресечения без изменений.
Суд избрал для злоумышленника, грабившего квартиры, меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Однако теперь мужчину будут судить еще и за попытку дать взятку. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.
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Как мужчина пытался дать взятку
- Правоохранители задержали 26-летнего местного жителя, которого подозревали в совершении квартирных краж.
- Суд отправил мужчину под круглосуточный домашний арест.
- Однако мера пресечения не помешала злоумышленнику обокрасть еще одну квартиру.
- Вскоре мужчина обратился к начальнику следственного отдела.
- Он предложил правоохранителю 10 тысяч гривен за оставление без изменений предыдущей меры пресечения.
- Руководитель следственного отдела сразу рапортовал о коррупционном предложении.
- Так, во время передачи обещанной суммы должностному лицу полиции злоумышленника задержали.
Злоумышленник пытался дать правоохранителю 10 тысяч гривен взятки / Фото Нацполиции
Что грозит злоумышленнику
Вскоре правоохранители сообщат мужчине о подозрении в предложении, обещании или предоставлении неправомерной выгоды служебному лицу. За содеянное мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.
Злоумышленника задержали. Вскоре суд изберет для него меру пресечения.
Мужчине грозит до 8 лет за решеткой / Фото Нацполиции
Вскоре суд изберет для злоумышленника меру пресечения / Фото Нацполиции
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