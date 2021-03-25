Дрогобычские сотрудники ГСЧС спасли собаку, которая упала в колодец: фото
В Дрогобыче спасатели вытащили собаку из колодца / ГСЧС Львовщины
В Дрогобыче 24 марта спасатели помогли собаке. Пес упал в канализационный колодец и попал в ловушку.
Источник:ГСЧС Львовщины
Инцидент произошел около 15:06 на улице Ильи Репина. Собака упала в колодец на территории заброшенного асфальтного завода.
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В результате происшествия собака не пострадала
- Около 15:06 в ГСЧС поступило сообщение о том, что на территории заброшенного асфальтового завода собака упала в канализационный колодец.
- Пес не мог самостоятельно спастись, поэтому к месту происшествия отправились спасатели.
- Они выяснили, что в ГСЧС позвонил неравнодушный местный житель.
- Он, проходя мимо, услышал, как сострадательно скулит собака.
- Однако мужчина бы не смог самостоятельно вытащить собаку. Поэтому ему пришлось вызывать спасателей.
- Сотрудники ГСЧС с помощью веревки, пожарного рукава и штурмовой лестницы вытащили животное на поверхность.
- Спасатели отпустили на волю освобожденную из плена собаку.
- В результате происшествия пес не пострадал.
Собака упала в канализационный колодец / Фото ГСЧС Львовщины
Сотрудники ГСЧС спасли собаку / Фото ГСЧС Львовщины
Пес не нуждался в ветеринарной помощи / Фото ГСЧС Львовщины
Собаку отпустили на волю / Фото ГСЧС Львовщины
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