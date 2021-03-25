В Дрогобыче 24 марта спасатели помогли собаке. Пес упал в канализационный колодец и попал в ловушку.

Инцидент произошел около 15:06 на улице Ильи Репина. Собака упала в колодец на территории заброшенного асфальтного завода. Интересно Под Киевом спасли енота Кирюшу, который залез на 12-метровое дерево В результате происшествия собака не пострадала Около 15:06 в ГСЧС поступило сообщение о том, что на территории заброшенного асфальтового завода собака упала в канализационный колодец.

Пес не мог самостоятельно спастись, поэтому к месту происшествия отправились спасатели.

Они выяснили, что в ГСЧС позвонил неравнодушный местный житель.

Он, проходя мимо, услышал, как сострадательно скулит собака.

Однако мужчина бы не смог самостоятельно вытащить собаку. Поэтому ему пришлось вызывать спасателей.

Сотрудники ГСЧС с помощью веревки, пожарного рукава и штурмовой лестницы вытащили животное на поверхность.

Спасатели отпустили на волю освобожденную из плена собаку.

В результате происшествия пес не пострадал.

Собака упала в канализационный колодец / Фото ГСЧС Львовщины

Сотрудники ГСЧС спасли собаку / Фото ГСЧС Львовщины

Пес не нуждался в ветеринарной помощи / Фото ГСЧС Львовщины

Собаку отпустили на волю / Фото ГСЧС Львовщины