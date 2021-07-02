На Львовщине в ДТП погиб 11-летний водитель, с которым в авто находились пьяные взрослые
Источник:полиция Львовщины
В селе Рясное-Русское, что на Львовщине, ночью 1 июля произошло ужасное ДТП – 11-летний мальчик-водитель слетел в кювет. От полученных травм ребенок погиб. В то же время 2 пьяных взрослых, которые были с ним в салоне, получили травмы.
Смертельная авария с участием ребенка произошла 1 июля около полуночи в селе Рясное-Русское Львовского района.
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В ДТП погиб мальчик-водитель
По информации правоохранителей, 11-летний житель Львова, который был за рулем автомобиля BMW, не справился с управлением. В результате машина съехала с проезжей части в кювет.
От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия.
Возле Львова произошло смертельное ДТП с 11-летним водителем / Полиция Львовщины
В салоне были пьяны взрослые
Кроме ребенка, в салоне автомобиля находились 2 жителя села Рясное-Русское – 35-летний отец мальчика и 23-летний владелец машины. Оба были в нетрезвом состоянии. Полицейские предварительно установили, что управлять автомобилем ребенку позволил отец.
Пьяные взрослые получили телесные повреждения, их госпитализировали в больницу.
Полиция начала производства
По факту аварии следователи открыли уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения. Сейчас продолжается досудебное расследование, правоохранители устанавливают все обстоятельства трагического происшествия.
11-летний мальчик-водитель погиб / Полиция Львовщины