Смертельное столкновение легковушки и микроавтобуса на Львовщине: есть погибшие и травмированные

Во Львовской области, в Самборском районе поздно вечером 6 июня столкнулись ВАЗ-2109 и микроавтобус Volkswagen Transporter. В аварии погиб 20-летний водитель легковушки, его 16-летний пассажир умер в больнице от полученных травм.

Трагедия произошла на автодороге Львов – Самбор – Ужгород между селом Бабина и Самбором. За рулем микроавтобуса находился 18-летний местный житель.

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Четыре человека находятся в больнице

Водитель Volkswagen Transporter попал в больницу. Также госпитализировали 3 его пассажиров, в возрасте – 17, 18 и 28 лет.

Полиция изучает все обстоятельства ДТП

Правоохранители начали уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы сроком от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. Сейчас полиция изучает все обстоятельства жуткой аварии.

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На Львовщине разбился мотоциклист

Отметим, что 3 июня на Львовщине произошла смертельная авария. В одном из сел возле Львова местный житель на мотоцикле вылетел с дороги и врезался в столб. Он погиб.