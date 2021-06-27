Это произошло 27 июня около 10:00 на автодороге Львов – Рогатин – Ивано-Франковск – Мукачево. Жизни 2 пассажиров спасти не удалось.

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Что известно о жертвах и пострадавших

За рулем автомобиля находилась 41-летняя жительница города Золочев, она в больнице.

Пострадали также 11-летняя девочка и 2 пассажирки, в возрасте 60 и 65 лет.

Другие пассажиры, 70-летний мужчина и 67-летняя женщина, получили травмы, несовместимые с жизнью.

Как уточнили в ГСЧС, одну из пострадавших зажало деформированными деталями кузова. Спасатели деблокировали ее с авто и передали медикам.



Автомобиль Ford перевернулся / Фото ГСЧС

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и решают вопросы правовой квалификации.

Аварии во Львове и области в июне