Под Львовом произошло смертельное ДТП: авто перевернулось, среди пассажиров – ребенок
27 июня 2021 , 20:24Читати новину українською
Источник:полиция Львовщины
Во Львовской области между селами Ланы и Ходорковцы произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля Ford не справился с управлением, в результате чего он перевернулся.
Это произошло 27 июня около 10:00 на автодороге Львов – Рогатин – Ивано-Франковск – Мукачево. Жизни 2 пассажиров спасти не удалось.
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Что известно о жертвах и пострадавших
- За рулем автомобиля находилась 41-летняя жительница города Золочев, она в больнице.
- Пострадали также 11-летняя девочка и 2 пассажирки, в возрасте 60 и 65 лет.
- Другие пассажиры, 70-летний мужчина и 67-летняя женщина, получили травмы, несовместимые с жизнью.
Как уточнили в ГСЧС, одну из пострадавших зажало деформированными деталями кузова. Спасатели деблокировали ее с авто и передали медикам.
Автомобиль Ford перевернулся / Фото ГСЧС
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и решают вопросы правовой квалификации.
Аварии во Львове и области в июне
- В Самборском районе 24 июня трагически погиб 59-летний водитель Daewoo Lanos. Он вылетел с дороги и врезался в дерево.
- 23 июня во Львове мотоциклист столкнулся с грузовиком. Мужчина умер на месте трагедии через несколько минут после столкновения.
- В центре Львова внедорожник протаранил авто патрульных, которое сопровождало младенца в больницу. Пострадали 5 человек.