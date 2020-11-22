В результате столкновения автомобилей на Львовщине пострадали 4 ребенка: младшей 2 года – фото
На Львовщине, на автодороге Николаев – Жидачев – Калуш, 21 ноября столкнулись 2 автомобиля. В результате ДТП пострадали 4 ребенка, самой младшей – всего 2 года.
ДТП и Львовщине: что известно о пострадавших
Авария случилась 21 ноября, примерно в 9:30 на автодороге Николаев – Жидачев – Калуш в одном из сел Николаевского района. Об этом сообщили в фейсбуке полиции Львовщины.
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Столкнулись 2 автомобиля – Daewoo Lanos, за рулем которого находился 48-летний житель Нового Роздола, и ВАЗ-2107 под управлением 22-летнего жителя того же города.
В результате ДТП травмы получили пассажиры Daewoo в возрасте 2, 10, 11 и 14 лет.
Что грозит виновнику аварии
По факту следователи открыли уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения.
Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – до 3 лет заключения с лишением права управлять транспортом сроком до 3 лет или без него.
На Львовщине произошло ДТП со многими пострадавшими / Пресс-служба полиции Львовщины
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