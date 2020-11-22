На Львовщине, на автодороге Николаев – Жидачев – Калуш, 21 ноября столкнулись 2 автомобиля. В результате ДТП пострадали 4 ребенка, самой младшей – всего 2 года.

ДТП и Львовщине: что известно о пострадавших

Авария случилась 21 ноября, примерно в 9:30 на автодороге Николаев – Жидачев – Калуш в одном из сел Николаевского района. Об этом сообщили в фейсбуке полиции Львовщины.

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Столкнулись 2 автомобиля – Daewoo Lanos, за рулем которого находился 48-летний житель Нового Роздола, и ВАЗ-2107 под управлением 22-летнего жителя того же города.

В результате ДТП травмы получили пассажиры Daewoo в возрасте 2, 10, 11 и 14 лет.

Что грозит виновнику аварии

По факту следователи открыли уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – до 3 лет заключения с лишением права управлять транспортом сроком до 3 лет или без него.

Обратите внимание! С начала 2020 года и до 31 октября в Украине произошло 135 626 ДТП. Чаще всего аварии происходят на дорогах Киева, а также Одесской, Днепропетровской и Киевской областей.



На Львовщине произошло ДТП со многими пострадавшими / Пресс-служба полиции Львовщины



Травмы получили 4 ребенка / Пресс-служба полиции Львовщины