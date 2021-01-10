Под Львовом столкнулись 2 автомобиля: женщина погибла на месте, есть много пострадавших
На Львовщине, возле базы отдыха "Львовская Швейцария" столкнулись автомобили ВАЗ-2106 и Opel Astra. В результате ДТП 1 человек погиб, еще 4 – получили травмы различной сложности.
Детали ДТП на Львовщине
Авария произошла на южном объезде Львова вечером 9 января. Об этом в фейсбуке сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА.
Читайте также На Закарпатье автомобиль с молодежью врезался в дерево: есть погибшие, фото
Вблизи базы отдыха "Львовская Швейцария" столкнулись автомобиль ВАЗ-2106, за рулем которого был житель села Великоселки Каменка-Бугского района и Opel Astra под управлением жителя Львова.
Есть жертва и несколько пострадавших
В результате ДТП пассажирка ВАЗ-2106 от полученных травм погибла на месте аварии. Еще 4 человек с травмами разной степени тяжести госпитализировали в медицинские учреждения Львова.
Сейчас полицейские устанавливают причины аварии.
ДТП произошло возле базы отдыха "Львовская Швейцария": смотрите карту
Поделиться новостью