На Львовщине, возле базы отдыха "Львовская Швейцария" столкнулись автомобили ВАЗ-2106 и Opel Astra. В результате ДТП 1 человек погиб, еще 4 – получили травмы различной сложности.

Детали ДТП на Львовщине

Авария произошла на южном объезде Львова вечером 9 января. Об этом в фейсбуке сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА.

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Вблизи базы отдыха "Львовская Швейцария" столкнулись автомобиль ВАЗ-2106, за рулем которого был житель села Великоселки Каменка-Бугского района и Opel Astra под управлением жителя Львова.

Есть жертва и несколько пострадавших

В результате ДТП пассажирка ВАЗ-2106 от полученных травм погибла на месте аварии. Еще 4 человек с травмами разной степени тяжести госпитализировали в медицинские учреждения Львова.

Сейчас полицейские устанавливают причины аварии.

Обратите внимание! Во Львове 5 января водитель внедорожника Mitsubishi Outlander сбил женщину. Львовянка получила тяжелые травмы, в результате которых умерла в карете скорой помощи.

ДТП произошло возле базы отдыха "Львовская Швейцария": смотрите карту