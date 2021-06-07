Маршрутка с пассажирами врезалась в дерево: горсовет Львова проведет расследование

Во Львове 7 июня маршрутка №11 въехала в дерево. В результате ДТП пострадали 5 человек. Львовский горсовет назначил служебное расследование по этой аварии.

ДТП произошло на улице Левандовской. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь и отпустили лечиться домой.

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ЛГС назначила служебное расследование

Заместитель городского главы Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирина Маруняк рассказала, что управление транспорта ЛГС назначило служебное расследование относительно ДТП на улице Левандовской. Управление и "Укртрансбезопасность" проверят техническое состояние всех автобусов перевозчика "Мира и К".

По одной из версий, причиной ДТП на Левандовской могут быть технические неисправности автобуса. В связи с этим, управление транспорта назначает служебное расследование по этому ДТП, и совместно с "Укртрансбезопасностью" осуществит проверку всех автобусов "Мира и К"

– отметила чиновница.

В результате ДТП пострадали 5 человек. По информации больницы скорой помощи, все они сейчас лечатся амбулаторно. У пострадавших диагностировали переломы конечностей и ушибы. После оказания всей необходимой медицинской помощи их отпустили домой.

"Всех осмотрели, части предложили стационарное лечение, но они отказались. Сейчас все пострадавшие на амбулаторном лечении. Пострадавшие получили легкие ушибы мягких тканей тела, у двоих были переломы костей верхних конечностей", – добавила Маруняк.

По ее словам, все пострадавшие сейчас находятся в удовлетворительном состоянии.

Авария произошла утром, примерно в 6:00. Водитель маршрутки не справился с управлением и въехал в дерево. В результате ДТП мужчина не пострадал. В полиции рассказали, что в момент аварии водитель был трезв. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.