Возле села Рычагов Николаевского района Львовской области 17-летний водитель на Ford сбил другого несовершеннолетнего. Тот от полученных травм умер на месте.

Водитель же скрылся с места аварии. Он покинул собственную машину в 5 километрах от места наезда, в поле. Об этом информирует пресс-служба Нацполиции региона.

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ДТП случилось около 22:00 28 ноября на автодороге Николаев – Городок.

Как установили правоохранители, водитель, проезжая участок дороги вблизи села Рычагов в направлении Городка, совершил наезд на 16-летнего местного жителя и скрылся. От полученных травм несовершеннолетний пешеход умер на месте.

Правоохранители, работавшие на месте ДТП, обнаружили Ford, которым был совершен наезд, в поле за селом. Полицейские установили личность водителя, причастного к смертельному ДТП, – 17-летнего местного жителя.



Автомобиль злоумышленника нашли за селом, в поле

Автомобиль уже изъяли, а парня задержали. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Продолжаются следственные действия, правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.