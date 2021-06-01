Брати Дубневичі купують земельні ділянки між селами Зубра та Пасіки-Зубрицькі. За інформацією ЗМІ, їм фактично належать 120 гектарів між Сиховом і об'їзною Львова.

До теми Зять Дубневича став власником частини майбутньої львівської вулиці: фото

У руках Дубневичів – 120 гектарів між Сиховом та об'їзною Львова

Напередодні скасування мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення брати Ярослав та Богдан Дубневичі почали активно скуповувати земельні ділянки. Вони купують землю між селами Зубра та Пасіки-Зубрицькі та реєструють її на родичів та підконтрольні компанії.

Журналісти переконані, що у цьому районі не менше ніж 120 гектарів належать родині Дубневичів та колишнім співробітникам їхньої компанії. За даними ЗМІ, вони отримали ці земельні ділянки протягом 2018 – 2021 років. Підконтрольна Дубневичам територія й справді вражає – її площа у 2 рази перевищує розміри Стрийського парку.

Більшу частину землі брати Дубневичі отримали через працівників своїх компаній. Решту ділянок вони оформлювали вже на себе або на своїх родичів. Водночас генплани Львова та Зубри передбачать будівництво на цій території доріг, транспортних розв'язок і нового житлового мікрорайону, величиною з Сихів.

Якими землями володіють компанії, пов'язані з Дубневичами

Одна з ключових компаній Дубневичів "Агропромислове підприємство "Львівське" володіє 27 гектарами . Наразі власниками фірми є сини братів Павло та Юрій Дубневичі.

. Наразі власниками фірми є сини братів Павло та Юрій Дубневичі. Безуспішна судова тяганина щодо отримання підприємством права власності на землю тривала з 2017 року. Згідно з документами у судовому реєстрі, цю ділянку компанія придбала за 5,3 мільйона гривень.

Ще понад 75 гектарів під сільськогосподарське виробництво у приватних осіб орендує ТОВ "Агроінвест-Львівське". Ця компанія також є підконтрольною братам Дубневичам. Право оренди земельних ділянок фірма отримала наприкінці березня 2021 року. Офіційними власниками компанії є Тарас Гедз з села Зубра та Любомир Канюка з Давидова.

під сільськогосподарське виробництво у приватних осіб орендує ТОВ "Агроінвест-Львівське". Ця компанія також є підконтрольною братам Дубневичам. Право оренди земельних ділянок фірма отримала наприкінці березня 2021 року. Офіційними власниками компанії є Тарас Гедз з села Зубра та Любомир Канюка з Давидова. Адреса ТОВ "Агроінвест-Львівське" збігається з адресою "АПП "Львівське" в селі Зубра. Тарас Гедз, ймовірно, є родичем Світлани Гедз, яка раніше працювала заступницею гендиректора АПП "Львівське". Наразі вона є однією з профспілкових лідерок цієї компанії.

Жовті ділянки – землі Дубневичів, зелені – інших людей / Фото ZAXID.NET

Цікаво Елітна нерухомість та мільйони на рахунках: рейтинг найзаможніших депутатів Львівської облради

Скільки ділянок офіційно належать Дубневичам

Безпосередньо братам Дубневичам та їхнім синам належать понад 7 гектарів. Родина отримала цю землю у власність протягом 2018 – 2019 років. Сватам Дубневичів Сергієві Пиртку та Богданові Колодію належить майже 12 гектарів землі. Право власності на ці ділянки вони зареєстрували у березні 2020 та у квітні 2021 року.

За словами самого голови Солонківської ОТГ Богдана Дубневича, власниками деяких ділянок між Зуброю і Пасіками-Зубрицькими є й колишні працівники "Агропромислового підприємства "Львівське". Про це він розповів у розмові з журналісткою "Наші гроші. Львів", яку опублікував на своїй фейсбук-сторінці.

Немає ніяких резервних земель! І ніколи не було! Там є паї, власники яких є колишні працівники "Львівського",

– зазначив Богдан Дубневич.

Зять Дубневича володіє частиною майбутньої львівської вулиці

Зять Богдана Дубневича Тарас Колодій купив у колишнього учасника АТО Олега Дідуха одну з ділянок за 184,1 мільйона гривень. Через цю землю повинна була пролягати продовжена львівська вулиця Володимира Вернадського. Журналісти знайшли Дідуха. Він стверджував, що продав не землю, а лише право на її отримання.

"Я в шоці був, коли в інтернеті про себе прочитав. Я продав право на отримання ділянки. Я написав довіреність на людину, яка далі займалась цією справою", – розповів чоловік.

За словами Дідуха, інакше він би взагалі не отримав ніякої земельної ділянки. Чоловік зазначив, що він з 2019 року не може нічого отримати, адже йому постійно відмовляють.

"Тому, коли запропонували продати, я й погодився. Не вийшли б на мене, то запропонували б комусь іншому", – підсумував Дідух.

Журналісти ZAXID.NET звернулись до Богдана Дубневича за коментарем щодо розслідування "Наші гроші. Львів", проте він нічого не відповів.

Цікаво! У квітні 2021 року Дубневичі виставили на продаж земельну ділянку в Зубрі – біля об'їзної дороги Львова та стадіону "Арена Львів". Вартість землі – майже 1,9 мільйона доларів, що становить 52,3 мільйона гривень за курсом НБУ.