Дубневичи захватили 120 гектаров земли между Сиховом и объездной Львова, – СМИ

По информации СМИ, в руках братьев Ярослава и Богдана Дубневичей оказалась огромная территория между Сиховом и объездной Львова, где запланировали построить транспортные развязки и жилые кварталы. Земельные участки они регистрируют на родственников и подконтрольные компании.

Братья Дубневичи покупают земельные участки между селами Зубра и Пасеки-Зубрицкие. По информации СМИ, им фактически принадлежат 120 гектаров между Сиховом и объездной Львова.

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В руках Дубневичей – 120 гектаров между Сиховом и объездной Львова

Накануне отмены моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения братья Ярослав и Богдан Дубневичи начали активно скупать земельные участки. Они покупают землю между селами Зубра и Пасеки-Зубрицкие и регистрируют ее на родственников и подконтрольные компании.

Журналисты убеждены, что в этом районе не менее 120 гектаров принадлежат семье Дубневичей и бывшим сотрудникам их компании. По данным СМИ, они получили эти земельные участки в течение 2018 – 2021 годов. Подконтрольная Дубневичам территория действительно впечатляет – ее площадь в 2 раза превышает размеры Стрыйского парка.

Большую часть земли братья Дубневичи получили с помощью работников своих компаний. Остальные участки они оформляли уже на себя или на своих родственников. В то же время генпланы Львова и Зубры предусматривают строительство на этой территории дорог, транспортных развязок и нового жилого микрорайона, величиной с Сихов.

Какими землями владеют компании, связанные с Дубневичами

Одна из ключевых компаний Дубневичей "Агропромышленное предприятие "Львовское" владеет 27 гектарами . Сейчас владельцами компании являются сыновья братьев Павел и Юрий Дубневичи.

. Сейчас владельцами компании являются сыновья братьев Павел и Юрий Дубневичи. Безуспешная судебная волокита касательно получения предприятием права собственности на землю продолжалась с 2017 года. Согласно документам в судебном реестре, этот участок компания приобрела за 5,3 миллиона гривен.

Еще более 75 гектаров под сельскохозяйственное производство у частных лиц арендует ООО "Агроинвест-Львовское". Эта компания также подконтрольна братьям Дубневичам. Право аренды земельных участков фирма получила в конце марта 2021 года. Официальными владельцами компании являются Тарас Гедз из села Зубра и Любомир Канюка из Давыдова.

под сельскохозяйственное производство у частных лиц арендует ООО "Агроинвест-Львовское". Эта компания также подконтрольна братьям Дубневичам. Право аренды земельных участков фирма получила в конце марта 2021 года. Официальными владельцами компании являются Тарас Гедз из села Зубра и Любомир Канюка из Давыдова. Адрес ООО "Агроинвест-Львовское" совпадает с адресом "АПП "Львовское" в селе Зубра. Тарас Гедз, вероятно, является родственником Светланы Гедз, ранее работавшая заместителем гендиректора АПП "Львовское". Сейчас она является одним из профсоюзных лидеров этой компании.

Желтые участки – земли Дубневичей, зеленые – других людей / Фото ZAXID.NET

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Сколько участков официально принадлежит Дубневичам

Непосредственно братьям Дубневичам и их сыновьям принадлежат более 7 гектаров. Семья получила эту землю в собственность в течение 2018 – 2019 годов. Сватам Дубневичей Сергею Пиртку и Богдану Колодию принадлежит почти 12 гектаров земли. Право собственности на эти участки они зарегистрировали в марте 2020 и в апреле 2021 года.

По словам самого главы Солонковской ОТО Богдана Дубневича, владельцами некоторых участков между Зуброй и Пасеки-Зубрицкие являются и бывшие работники "Агропромышленного предприятия "Львовское". Об этом он рассказал в беседе с журналисткой "Наши деньги. Львов", которую опубликовал на своей фейсбук-странице.

Нет никаких резервных земель! И никогда не было! Там есть паи, владельцы которых бывшие работники "Львовского",

– отметил Богдан Дубневич.

Зять Дубневича владеет частью будущей львовской улицы

Зять Богдана Дубневича Тарас Колодий купил у бывшего участника АТО Олега Дидуха один из участков за 184,1 миллиона гривен. Через эту землю должна была пролегать продолженная львовская улица Владимира Вернадского. Журналисты нашли Дидуха. Он утверждал, что продал не землю, а лишь право на ее получение.

"Я в шоке был, когда в интернете о себе прочитал. Я продал право на получение участка. Я написал доверенность на человека, который в дальнейшем занимался этим делом", – рассказал мужчина.

По словам Дидуха, иначе он бы вообще не получил никакого земельного участка. Мужчина отметил, что он с 2019 года не может ничего получить, так как ему постоянно отказывают.

"Поэтому, когда предложили продать, я и согласился. Не вышли бы на меня, то предложили бы кому-то другому", – подытожил Дидух.

Журналисты ZAXID.NET обратились к Богдану Дубневича за комментарием касательно расследования "Наши деньги. Львов", однако он ничего не ответил.

В апреле 2021 года Дубневичи выставили на продажу земельный участок в Зубре – возле объездной дороги Львова и стадиона "Арена Львов". Стоимость земли – почти 1,9 миллиона долларов, что составляет 52,3 миллиона гривен по курсу НБУ.