О такой цели рассказал заместитель главы Львовской облгосадминистрации Иван Собко. Он заверил, что Львов всегда был передовой.

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По словам Собко, именно через львовские "ворота в Европу" еще в марте 2020 года прошло едва ли не наибольшее количество людей. Это было самое начало пандемии.

Я думаю, что Львов и будет тем первым городом, который преодолеет коронавирус и где будет максимальное количество вакцинированных людей. Мы к этому призываем,

– заявил Собко.

Он выразил надежду, что в таком случае пример будут брать и другие города, что поможет совместно преодолеть COVID-19.

Однако Собко подчеркнул, что многое зависит от людей. "Если они не будут идти на вакцинацию – здесь вопрос исключительно к их сознанию и к тому, как они заботятся о своих ближних", – подытожил заместитель главы ЛОГА.

Вакцинация на "Арене Львов": что известно

На "Арене Львов" откроют центр вакцинации, в котором будут работать 4 бригады медиков.

Сделать вакцинацию смогут все желающие, которые накануне записалась в очередь в приложении "Дия". Известно, что таковых уже есть 23 тысячи человек.

Центр будет работать только в выходные, но будет делать 500 вакцинаций за день.

Собко рассказал о центре вакцинации: смотрите видео