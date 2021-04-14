Укрзализныця возобновляет движение поезда Львов – Ужгород
С 16 апреля на Львовской железной дороге восстановят движение регионального поезда Львов –Ужгород. Поезд №829/830 отменили больше года назад.
Источник:Укрзализныця
В Укрзализныце объяснили, что поезд восстановили, чтобы соединить наиболее привлекательные города Карпат и Закарпатья. Таким образом хотят гарантировать безопасный отдых в горах – без скопления людей в транспорте.
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Поезд будет курсировать ежедневно. Из Ужгорода он будет отправляться в 05:13 каждый день, кроме среды, прибывая во Львов в 10:59. Из Львова, соответственно, будет выезжать ежедневно, кроме вторника, в 16:37, прибытие на конечную станцию в 22:22.
Остановки поезда Львов-Ужгород:
- Николаев-Днестровский,
- Стрый,
- Сколе,
- Тухля,
- Славское,
- Лавочное,
- з.п. Опорец,
- Воловец,
- Свалява,
- з.п. Карпаты,
- Мукачево,
- Батево,
- Чоп.
В компании обещают безопасную рассадку пассажиров
В ведомстве обещают, что обеспечат безопасную рассадку пассажиров. Также работники компании будут следить за тщательной дезинфекцией контактных поверхностей поезда перед каждым рейсом.
Из-за карантина Укрзализныця изменила график движения поездов
Отметим, что из-за карантина Укрзализныця в марте-апреле внесла частичные изменения в расписание поездов дальнего сообщения. В части направлений на запад Украины уменьшится количество рейсов, а некоторые просто отменили. Однако в компании отмечают, поезда готовы восстановить в любой момент – при ослаблении ограничений.
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