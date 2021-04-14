С 16 апреля на Львовской железной дороге восстановят движение регионального поезда Львов –Ужгород. Поезд №829/830 отменили больше года назад.

В Укрзализныце объяснили, что поезд восстановили, чтобы соединить наиболее привлекательные города Карпат и Закарпатья. Таким образом хотят гарантировать безопасный отдых в горах – без скопления людей в транспорте.

К теме Укрзализныця возобновляет движение поездов на Закарпатье: список рейсов

Поезд будет курсировать ежедневно. Из Ужгорода он будет отправляться в 05:13 каждый день, кроме среды, прибывая во Львов в 10:59. Из Львова, соответственно, будет выезжать ежедневно, кроме вторника, в 16:37, прибытие на конечную станцию в 22:22.

Остановки поезда Львов-Ужгород:

Николаев-Днестровский,

Стрый,

Сколе,

Тухля,

Славское,

Лавочное,

з.п. Опорец,

Воловец,

Свалява,

з.п. Карпаты,

Мукачево,

Батево,

Чоп.

Стоимость проезда – до 75 гривен, в поезде будет 8 вагонов.

В компании обещают безопасную рассадку пассажиров

В ведомстве обещают, что обеспечат безопасную рассадку пассажиров. Также работники компании будут следить за тщательной дезинфекцией контактных поверхностей поезда перед каждым рейсом.

Из-за карантина Укрзализныця изменила график движения поездов

Отметим, что из-за карантина Укрзализныця в марте-апреле внесла частичные изменения в расписание поездов дальнего сообщения. В части направлений на запад Украины уменьшится количество рейсов, а некоторые просто отменили. Однако в компании отмечают, поезда готовы восстановить в любой момент – при ослаблении ограничений.

Узнайте больше Укрзализныця меняет расписание из-за карантина: какие рейсы отменят