На улице Степана Бандеры активно продолжаются ремонтные работы. Сейчас специалисты работают на участке дороги от улицы Героев УПА к Городоцкой. Завершить ремонт этой части планируют летом.

На участке от улицы Городоцкой до улицы Героев УПА уже провели ряд демонтажных работ. Сейчас специалисты начали копать котлован для канализационного коллектора.

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Ремонт улицы Бандеры продолжается

По словам директора ЛКП "Львовавтодор" Оксаны Естеферовой, на участке дороги от улицы Героев УПА до Городоцкой завершили демонтаж брусчатки, бордюров, трамвайных путей и контактной сети. Также специалисты завершили шурфование участка на наличие инженерных сетей. Сейчас здесь роют котлован для коллектора.

Этот участок мы планируем открыть для проезда до середины июля. Третий участок дороги подрядчик, согласно плану работ, должен начать от улицы Героев УПА до улицы Антоновича в июне,

– рассказала Естеферова.

Чиновник добавила, что для того, чтобы не блокировать движение общественного транспорта, дорогу перекрывают частями.

"Еще будет кусок дороги, который мы планируем делать в июле – августе, – это улица Городоцкая. Там мы будем менять трамвайную плиту на развороте, это в пределах проекта реконструкции улицы Бандеры", – отметила Естеферова.

По словам директора ЛКП "Львовавтодор", в 2011 году, когда ремонтировали улицу Городоцкую, то заменили канализацию и все сети, а разворотные плиты – нет. Поэтому эти работы будут выполнять во время ремонта улицы Бандеры, там будут заменять трамвайные пути.

Смотрите фото, как ремонтируют улицу Бандеры/Фото Александра Мазуренко

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