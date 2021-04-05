Во львовских трамваях установили первые валидаторы электронного билета. Система будет работать в тестовом режиме, поэтому пока пассажиры воспользоваться валидаторами не смогут.

С августа валидаторы установят и в троллейбусах и автобусах. По проекту, система начнет стабильно работать до конца 2021 года.

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В трамваях установили валидаторы е-билета

Городской голова Львова Андрей Садовый рассказал, что до августа валидатор е-билета установят в тестовом режиме в некоторых трамваях, троллейбусах и автобусах.

Задача – отработать сам процесс, потому что эта технология, которая применяется во Львове, еще не была применена в Украине. Это достаточно новый продукт – общий продукт чешской компании Mikroelektronika, которая выиграла тендер, и нашей львовской компании SoftServe,

– отметил мэр.

Садовый добавил, что оплачивать электронный билет можно будет картой или с помощью NFS через телефон уже в августе. А с 1 января 2022 года система стабильно начнет работать в общественном транспорте города.

"А если кто-то приехал из другой страны или другого города? Он сможет рассчитаться кредитной картой, а также мы оставим возможность расчета наличными, то есть, водитель будет иметь специальный принтер, чтобы распечатать одноразовый билет, но его цена будет существенно дороже", – добавил городской голова.

Садовый рассказал, что реализация проекта стоит 11 миллионов евро. Однако, по словам мэра, "приятно, что средства остаются в доме", ведь львовская компания SoftServe получает львиную долю денег.

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Во львовских трамваях установили первые валидаторы е-билета / Фото ЛГС

Как контролеры будут проверять е-билеты

Городской голова отметил, что валидаторы установят и в частный, и в коммунальный транспорт.

Мы с августа в тестовом режиме внедряем е-билет и на некоторых частных маршрутах. А уже в следующем году е-билет будет работать полностью на всех видах транспорта. Мы также будем докупать транспорт,

– отметил мэр.

Садовый добавил, что сейчас будут следить, как люди будут воспринимать валидаторы и как те будут работать в закрытом режиме.

"Сразу есть вопрос: как контроллер будет проверять? Контролер заходит в трамвай, выключает всю систему, тот, кто успел сделать "чек-ин" – ок, а нет – тогда штраф. Мы имеем много разных интересностей, которые будут применены", – заявил городской голова.

Садовый отметил, что если пассажир зашел в трамвай и в течение минуты не активировал свой билет, то он будет иметь проблемы с контролерами. Ведь на время проверки билетов система будет полностью заблокирована.

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