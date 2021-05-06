Фото автомобиля опубликовали на инстаграм-странице luxcar_of_ua. Вероятно, его приобрел именно львовянин, ведь Rolls-Royce Ghost имеет львовскую регистрацию.
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Во Львове заметили редкий Rolls-Royce Ghost
Стоимость Rolls-Royce Ghost составляет около 10 миллионов гривен. Авто, которое заметили во Львове, является действительно редким. В Украине это единственный такой автомобиль в белом цвете.
Вероятно, Rolls-Royce Ghost купил кто-то из местных. Ведь на фото видно, что автомобиль имеет львовскую регистрацию.
Во Львове засветился белый Rolls-Royce Ghost / Фото luxcar_of_ua
Характеристики Rolls-Royce Ghost
- Rolls-Royce Ghost оснащен мотором V12 с объемом 6,75 литра с двумя турбокомпрессорами.
- Двигатель расположен спереди машины, однако позади передней оси. Поэтому конструкторам удалось достичь идеального распределения статического веса – 50:50
- Мощность двигателя составляет 571 лошадиную силу.
- Разгон до 100 километров в час занимает всего 4,8 секунды.
- Максимальная скорость ограничена электроникой и составляет 250 километров в час.
- Также автомобиль оборудован внутренней системой безопасности с датчиками движения и объема.
- Кроме этого, в Rolls-Royce Ghost есть бортовой компьютер с дисплеем 10,2 дюйма.
Белый Rolls-Royce Ghost – единственный в Украине / Фото "Львов – город вдохновения"