Едва не зарезал: на Львовщине мужчина пырнул своего гостя ножом в грудь – фото
На Львовщине мужчина пырнул своего гостя ножом / Полиция Львовщины
На Львовщине 22 февраля правоохранители сообщили о подозрении 62-летнему мужчине. Злоумышленник едва не убил своего гостя – он пырнул знакомого ножом в грудь.
Источник:полиция Львовщины
Злоумышленнику грозит до 8 лет в тюрьме. Сейчас правоохранители проводят расследование.
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Как мужчина едва не зарезал знакомого
- Ночью 22 февраля правоохранителям поступило сообщение о том, что в частном доме в одном из сел Самборского района ранили мужчину.
- По указанному адресу немедленно выехали патрульные, следователи, криминалисты и сотрудники других подразделений Самборского райотдела полиции.
- В доме правоохранители нашли мужчину с ножевым ранением.
- Медики диагностировали у него "проникающее ранение грудной клетки".
- Пострадавшим оказался 36-летний местный житель.
- Правоохранители установили, что около 2:00 между 62-летним хозяином дома и его гостем возник конфликт.
- Именно тогда злоумышленник пырнул пострадавшего ножом, причинив тяжкие телесные повреждения.
Злоумышленник пырнул мужчину ножом во время ссоры / Фото полиции
Что грозит злоумышленнику
Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в умышленном нанесении тяжкого телесного повреждения. Санкция статьи предусматривает наказание – от 5 до 8 лет за решеткой.
Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Следователи пытаются выяснить все обстоятельства произошедшего.
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