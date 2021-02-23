На Львовщине 22 февраля правоохранители сообщили о подозрении 62-летнему мужчине. Злоумышленник едва не убил своего гостя – он пырнул знакомого ножом в грудь.

Злоумышленнику грозит до 8 лет в тюрьме. Сейчас правоохранители проводят расследование. К теме Во Львове произошла стрельба: один из мужчин попал в больницу – фото Как мужчина едва не зарезал знакомого Ночью 22 февраля правоохранителям поступило сообщение о том, что в частном доме в одном из сел Самборского района ранили мужчину.

По указанному адресу немедленно выехали патрульные, следователи, криминалисты и сотрудники других подразделений Самборского райотдела полиции.

В доме правоохранители нашли мужчину с ножевым ранением.

Медики диагностировали у него "проникающее ранение грудной клетки".

Пострадавшим оказался 36-летний местный житель.

Правоохранители установили, что около 2:00 между 62-летним хозяином дома и его гостем возник конфликт.

Именно тогда злоумышленник пырнул пострадавшего ножом, причинив тяжкие телесные повреждения.

Злоумышленник пырнул мужчину ножом во время ссоры / Фото полиции Что грозит злоумышленнику Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в умышленном нанесении тяжкого телесного повреждения. Санкция статьи предусматривает наказание – от 5 до 8 лет за решеткой. Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Следователи пытаются выяснить все обстоятельства произошедшего.