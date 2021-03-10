Едва не зарезал: в одном из сел Львовщины мужчина ударил соседку ножом в живот – фото
На Львовщине 9 марта произошла ссора между пенсионеркой и ее соседом. Мужчина прямо посреди улицы ударил женщину ножом в живот.
Источник:полиция Львовщины
Инцидент произошел около 6:00. Злоумышленнику грозит тюрьма.
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Мужчина ударил женщину ножом в живот во время ссоры
- Правоохранителям поступило сообщение о том, что в одном из сел района ранили местную жительницу.
- На место происшествия незамедлительно выехали полицейские.
- Они установили, что около 6:00 посреди улицы между пострадавшей, 61-летней местной жительницей и ее 31-летним соседом возник бытовой конфликт.
- Во время ссоры мужчина ударил пенсионерку ножом в живот.
- Пострадавшая попала в больницу с тяжелыми телесными повреждениями.
- Правоохранители изъяли кухонный нож с места происшествия и направили его на экспертизу.
Сосед ударил пенсионерку ножом в живот / Фото полиции Львовщины
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Злоумышленнику грозит тюрьма
Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в "умышленном нанесении тяжкого телесного повреждения". Если вину мужчины докажут в суде, ему будет грозить от 5 до 8 лет за решеткой.
Вскоре суд изберет подозреваемому меру пресечения. Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебное расследование.
Правоохранители задержали злоумышленника / Фото полиции Львовщины
Досудебное расследование продолжается / Фото полиции Львовщины
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