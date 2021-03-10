На Львовщине 9 марта произошла ссора между пенсионеркой и ее соседом. Мужчина прямо посреди улицы ударил женщину ножом в живот.

Инцидент произошел около 6:00. Злоумышленнику грозит тюрьма. К теме Помог зайти домой и зарезал: на Львовщине мужчина жестоко убил пенсионера – фото Мужчина ударил женщину ножом в живот во время ссоры Правоохранителям поступило сообщение о том, что в одном из сел района ранили местную жительницу.

На место происшествия незамедлительно выехали полицейские.

Они установили, что около 6:00 посреди улицы между пострадавшей, 61-летней местной жительницей и ее 31-летним соседом возник бытовой конфликт.

Во время ссоры мужчина ударил пенсионерку ножом в живот.

Пострадавшая попала в больницу с тяжелыми телесными повреждениями.

Правоохранители изъяли кухонный нож с места происшествия и направили его на экспертизу.

Сосед ударил пенсионерку ножом в живот / Фото полиции Львовщины Читайте также Эпическая погоня: на Львовщине пьяный водитель стрелял в патрульных из ружья – фото Злоумышленнику грозит тюрьма Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в "умышленном нанесении тяжкого телесного повреждения". Если вину мужчины докажут в суде, ему будет грозить от 5 до 8 лет за решеткой. Вскоре суд изберет подозреваемому меру пресечения. Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебное расследование.

Правоохранители задержали злоумышленника / Фото полиции Львовщины

Досудебное расследование продолжается / Фото полиции Львовщины