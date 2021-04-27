Едва не зарезал мужчину вблизи кафе: во Львове наказали злоумышленника
Во Львове суд вынес приговор мужчине, который едва не зарезал человека / 24 канал
Во Львове суд вынес приговор мужчине, который едва не убил человека вблизи кафе "Кассиопея". Он несколько раз ударил пострадавшего ножом в шею и грудь.
Источник:Львовская облпрокуратура
Инцидент произошел 6 сентября 2016 года во время ссоры двух мужчин. К счастью, медикам удалось спасти пострадавшего.
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Злоумышленник едва не убил мужчину возле кафе
- Около 4:30 у кафе "Кассиопея", расположенное на улице Кульпарковской, произошел конфликт между 2 мужчинами.
- Ссора быстро переросла в драку, во время которой 28-летний львовянин достал нож и несколько раз ударил им своего оппонента.
- Пострадавший получил многочисленные ножевые ранения в грудь и шею.
- К счастью, медики успели спасти жизнь 27-летнего мужчины.
- Правоохранители установили, что злоумышленник в момент инцидента был пьян.
Суд вынес приговор мужчине
Правоохранители открыли уголовное производство за "покушение на убийство". Ранее судимому львовянину объявили о подозрении.
Наконец следователи завершили проводить досудебное расследование. Суд признал подозреваемого виновным. Ему присудили наказание – 9 лет и 4 месяца в тюрьме.
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