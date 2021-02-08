На Львовщине 7 февраля правоохранители задержали мужчину, который едва не убил 2 жителей соседнего села. Между мужчинами возник конфликт и злоумышленник начал стрелять из ружья.

Инцидент произошел около 5:00 в одном из сел Турковщини. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

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Как злоумышленник едва не застрелил 2 мужчин

Около 5:00 правоохранителям поступило сообщение о том, что в одном из сел на Турковщине произошла драка.

Неравнодушный местный житель рассказал, что во время конфликта двое мужчин получили огнестрельные ранения.

На месте происшествия сразу выехали патрульные, следователи, участковые офицеры и сотрудники других служб Самборского райотдела полиции.

Правоохранители установили, что во время конфликта 23-летний местный житель выстрелил из охотничьего ружья, попав в двух жителей соседнего села возрастом 22 и 25 лет.

Пострадавших госпитализировали в районную больницу с огнестрельными ранениями.

Правоохранители изъяли и направили на экспертное исследование ружье, из которого стрелял злоумышленник.



Злоумышленник едва не застрелил 2 человек из ружья / Фото полиции Львовщины

Что грозит злоумышленнику

Следователи открыли уголовное производство за покушение на убийство. Злоумышленнику грозит от 10 до 15 лет за решеткой или пожизненное заключение.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Мужчину задержали. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.



Правоохранители задержали злоумышленника / Фото полиции Львовщины



Мужчине грозит пожизненное заключение / Фото полиции Львовщины



Правоохранители проводят расследование / Фото полиции Львовщины