Водитель львовской маршрутки 6 апреля помог задержать мужчину, который сел за руль автомобиля под действием наркотиков. Проверка установила, что задержанный перед поездкой употреблял метадон.

Водитель маршрутки №184А заметил, что мужчина, находящийся за рулем Ford, ведет себя неадекватно. Водитель решил заблокировать его авто и вызвать полицию.

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Водитель Ford был под действием метадона

Вечером 6 апреля водитель маршрутки №184А совершил свой последний рейс за день и направлялся в автопарк.

Однако на улице Полевой он увидел автомобиль Ford, водитель которого вел себя неадекватно.

Водитель автобуса немедленно заблокировал автомобиль нарушителя и вызвал патрульных.

У 43-летнего водителя легковушки обнаружили признаки наркотического опьянения.

Проверка в медицинском учреждении показала, что он управлял автомобилем под действием метадона.



Водитель был под действием наркотиков / Фото Патрульной полиции Львовщины

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Задержанный оказался злостным нарушителем

Патрульные вынесли на нарушителя постановление за "управление автомобилем лицом, лишенным права управления". Также на него составили админпротокол за управление автомобилем в состоянии опьянения второй раз в течение года.

В полиции рассказали, что мужчина является злостным нарушителем. В 2019 году его на 3 года лишили водительских прав за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

В 2021 году на нарушителя уже составили 6 протоколов за управление в состоянии опьянения: 3 – в феврале, 1 – в марте и еще 1 – несколько дней назад. В марте его снова лишили водительского удостоверения.



На водителя составили 6 протоколов в течение 2021 года / Фото патрульной полиции Львовщины