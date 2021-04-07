Сел за руль под метадоном: во Львове водитель маршрутки задержал неадекватного мужчину – фото
Водитель львовской маршрутки 6 апреля помог задержать мужчину, который сел за руль автомобиля под действием наркотиков. Проверка установила, что задержанный перед поездкой употреблял метадон.
Источник:Патрульная полиция Львовщины
Водитель маршрутки №184А заметил, что мужчина, находящийся за рулем Ford, ведет себя неадекватно. Водитель решил заблокировать его авто и вызвать полицию.
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Водитель Ford был под действием метадона
- Вечером 6 апреля водитель маршрутки №184А совершил свой последний рейс за день и направлялся в автопарк.
- Однако на улице Полевой он увидел автомобиль Ford, водитель которого вел себя неадекватно.
- Водитель автобуса немедленно заблокировал автомобиль нарушителя и вызвал патрульных.
- У 43-летнего водителя легковушки обнаружили признаки наркотического опьянения.
- Проверка в медицинском учреждении показала, что он управлял автомобилем под действием метадона.
Водитель был под действием наркотиков / Фото Патрульной полиции Львовщины
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Задержанный оказался злостным нарушителем
Патрульные вынесли на нарушителя постановление за "управление автомобилем лицом, лишенным права управления". Также на него составили админпротокол за управление автомобилем в состоянии опьянения второй раз в течение года.
В полиции рассказали, что мужчина является злостным нарушителем. В 2019 году его на 3 года лишили водительских прав за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.
В 2021 году на нарушителя уже составили 6 протоколов за управление в состоянии опьянения: 3 – в феврале, 1 – в марте и еще 1 – несколько дней назад. В марте его снова лишили водительского удостоверения.
На водителя составили 6 протоколов в течение 2021 года / Фото патрульной полиции Львовщины
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