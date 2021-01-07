Ехал с привязанным к машине псом: на Львовщине задержали мужчину за издевательство над животными
На Львовщине полицейские задержали мужчину, который управлял автомобилем с привязанной к фаркопу собакой. За жестокое обращение с животными злоумышленнику грозит заключение.
Правоохранители открыли уголовное производство за жестокое обращение с животными. Сейчас следователи проводят досудебное расследование. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.
Интересно В Виннице таксист подрался с пассажирами: как это связано с собачкой
Как мужчина привязал собаку к машине
- Правоохранители 6 января во время мониторинга соцсетей увидели публикацию о том, что неизвестный мужчина управлял автомобилем Opel, к фаркопу которого была привязана собака.
- В публикации было указано, что событие произошло на трассе между селами Старичи и Шкло, а животное было травмировано.
- К установлению обстоятельств привлекли сотрудников служб и подразделений территориального подразделения полиции.
- Правоохранители опросили автора поста и установили личность злоумышленника.
- Им оказался 53-летний житель города Новояворовска.
Смотрите фото, как мужчина ехал с привязанной к авто собакой / Фото Любови Олийнык
Что грозит злоумышленнику
Следователи открыли уголовное производство за жестокое обращение с животными. Максимальное наказание, которое предусмотрено санкцией статьи, – до 3 лет ограничения свободы.
Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Ветеринары оказали собаке медицинскую помощь. Угрозы жизни животного нет.
Поделиться новостью