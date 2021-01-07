На Львовщине полицейские задержали мужчину, который управлял автомобилем с привязанной к фаркопу собакой. За жестокое обращение с животными злоумышленнику грозит заключение.

Правоохранители открыли уголовное производство за жестокое обращение с животными. Сейчас следователи проводят досудебное расследование. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

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Как мужчина привязал собаку к машине

Правоохранители 6 января во время мониторинга соцсетей увидели публикацию о том, что неизвестный мужчина управлял автомобилем Opel, к фаркопу которого была привязана собака.

В публикации было указано, что событие произошло на трассе между селами Старичи и Шкло, а животное было травмировано.

К установлению обстоятельств привлекли сотрудников служб и подразделений территориального подразделения полиции.

Правоохранители опросили автора поста и установили личность злоумышленника.

Им оказался 53-летний житель города Новояворовска.

Смотрите фото, как мужчина ехал с привязанной к авто собакой / Фото Любови Олийнык

Что грозит злоумышленнику

Следователи открыли уголовное производство за жестокое обращение с животными. Максимальное наказание, которое предусмотрено санкцией статьи, – до 3 лет ограничения свободы.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Ветеринары оказали собаке медицинскую помощь. Угрозы жизни животного нет.