В центре Львова 7 ноября водитель Bolt жестоко избил парня. Львовянин хотел ехать в такси со своей собакой хаски, но водитель отказал клиенту и напал на него.

26-летний Айтал Сергеев указал в заказе, что будет ехать с животным. Однако водитель отказался от поездки и дважды его избил. Об этом он рассказал в фейсбуке.

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Как водитель избил клиента в первый раз

Парень вместе со своей девушкой и собакой породы хаски поздно вечером на улице Кривоноса вызвали такси Bolt.

При заказе машины Сергеев выбрал категорию Pets, чтобы водитель знал, что клиент будет перевозить в салоне такси животное.

Водитель отказался везти такую ​​большую собаку, несмотря на то, что она была в наморднике. После разговора парень закрыл дверь такси.

Водителю это почему-то не понравилось и он выбежал из машины. Мужчина начал бить парня в лицо.

Сергеев пытался защититься, но не отбивался, чтобы не нанести повреждений нападающему.

Водитель повалил парня на землю и начал бить ногами в лицо.

В то время девушка пострадавшего вызвала полицию.



Водитель скрылся с места нападения / Фото Айтала Сергеева

Как водитель напал во второй раз

Водитель Toyota Corolla сел в машину и пытался скрыться с места нападения. Однако парень выбежал перед машиной, чтобы тот не уехал.

Мужчина провез Сергеева на капоте несколько метров, а затем вышел из машины и снова начал его бить. Водитель бил парня еще больше, чем в предыдущий раз. Также он бросал Сергеева на автомобили, которые проезжали мимо.

Парень использовал против нападающего перечный баллончик, однако мужчина смог сесть в машину и скрыться.

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Водитель нападал на парня дважды / Фото Айтала Сергеева

Что грозит нападающему

Сергеев написал на нападающего заявление в Галицком отделе полиции. Также он снял побои в больнице на улице Топольной. У парня гематома на глазу, сломанный нос и поврежденный зуб.

Полицейские открыли уголовное производство за умышленное легкое телесное повреждение. Санкция статьи предусматривает наказание – штраф до 850 гривен или общественные работы сроком до 200 часов.

В приложении Bolt водителя-нападающего уже заблокировали.



Парень написал на нападающего заявление и снял побои / Фото Айтала Сергеева -