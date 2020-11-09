Ехал с собакой домой: во Львове водитель Bolt жестоко избил парня – фото
В центре Львова 7 ноября водитель Bolt жестоко избил парня. Львовянин хотел ехать в такси со своей собакой хаски, но водитель отказал клиенту и напал на него.
26-летний Айтал Сергеев указал в заказе, что будет ехать с животным. Однако водитель отказался от поездки и дважды его избил. Об этом он рассказал в фейсбуке.
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Как водитель избил клиента в первый раз
- Парень вместе со своей девушкой и собакой породы хаски поздно вечером на улице Кривоноса вызвали такси Bolt.
- При заказе машины Сергеев выбрал категорию Pets, чтобы водитель знал, что клиент будет перевозить в салоне такси животное.
- Водитель отказался везти такую большую собаку, несмотря на то, что она была в наморднике. После разговора парень закрыл дверь такси.
- Водителю это почему-то не понравилось и он выбежал из машины. Мужчина начал бить парня в лицо.
- Сергеев пытался защититься, но не отбивался, чтобы не нанести повреждений нападающему.
- Водитель повалил парня на землю и начал бить ногами в лицо.
- В то время девушка пострадавшего вызвала полицию.
Водитель скрылся с места нападения / Фото Айтала Сергеева
Как водитель напал во второй раз
Водитель Toyota Corolla сел в машину и пытался скрыться с места нападения. Однако парень выбежал перед машиной, чтобы тот не уехал.
Мужчина провез Сергеева на капоте несколько метров, а затем вышел из машины и снова начал его бить. Водитель бил парня еще больше, чем в предыдущий раз. Также он бросал Сергеева на автомобили, которые проезжали мимо.
Парень использовал против нападающего перечный баллончик, однако мужчина смог сесть в машину и скрыться.
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Водитель нападал на парня дважды / Фото Айтала Сергеева
Что грозит нападающему
Сергеев написал на нападающего заявление в Галицком отделе полиции. Также он снял побои в больнице на улице Топольной. У парня гематома на глазу, сломанный нос и поврежденный зуб.
Полицейские открыли уголовное производство за умышленное легкое телесное повреждение. Санкция статьи предусматривает наказание – штраф до 850 гривен или общественные работы сроком до 200 часов.
В приложении Bolt водителя-нападающего уже заблокировали.
Парень написал на нападающего заявление и снял побои / Фото Айтала Сергеева -
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