Ехал за пивом: во Львове пьяный водитель Mercedes перевернул свое авто – видео
Пьяный водитель Mercedes перевернул авто и пытался скрыться / Скриншот с видео патрульной полиции Львовщины
Пьяный червоноградец 22 апреля попал во Львове в ДТП – его Mercedes-Benz перевернулся на кольце. Мужчина ехал за пивом и не заметил препятствие.
Источник:Патрульная полиция Львовщины
Авария произошла на перекрестке улиц Владимира Великого и Княгини Ольги. На руководителя составили 4 админпротокола.
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Автомобиль перевернулся на перекрестке
- Около 2:30 полицейские, проезжая по улице Владимира Великого, увидели на круговом перекрестке с улицей Княгини Ольги активное движение.
- Люди заметили патрульных и начали махать им руками.
- Подъехав ближе, полицейские увидели, что у кольца лежал перевернутый автомобиль Mercedes-Benz.
- Патрульный вышел из служебного авто и заметил, как, разбив окно с пассажирской стороны, из машины вылез водитель.
- Увидев полицейских, он начал бежать по дороге.
- Однако 25-летнего жителя Червонограда поймали и задержали.
- Он был очень пьян. Проверка в медицинском учреждении показала результат 1,75 промилле.
- Впоследствии водитель рассказал, что он "ехал за пивом и не доехал".
Смотрите видео, как перевернулся автомобиль пьяного водителя:
На водителя составили 4 протокола
Патрульные составили на водителя 4 админпротокола за:
- "Нарушение ПДД, повлекшее ДТП";
- "Оставление места ДТП";
- "Управление транспортным средством в состоянии опьянения";
- протокол задержания.
Также полицейские вынесли на него 2 постановления – за "нарушение ПДД пешеходами в состоянии опьянения" и за вождение без необходимых документов.
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