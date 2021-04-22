Пьяный водитель Mercedes перевернул авто и пытался скрыться / Скриншот с видео патрульной полиции Львовщины

Пьяный червоноградец 22 апреля попал во Львове в ДТП – его Mercedes-Benz перевернулся на кольце. Мужчина ехал за пивом и не заметил препятствие.