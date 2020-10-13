В Хмельницкой области 12 октября произошла авария с участием бывшего заместителя военного прокурора Западного региона. В ужасном ДТП погибли 2 человека, а самого Коцюбу увезли в реанимацию.

Авария произошла на трассе возле села Гелетинцы. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Хмельницкой области.

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Как произошла смертельная авария

Обратите внимание! Чрезвычайники не сообщили фамилий участников аварии. Однако, по информации ZAXID.NET, за рулем одной из машин был 49-летний экс-заместитель военного прокурора Западного региона Украины Сергей Коцюба.

Около 7 вечера на трассе столкнулись Toyota Land Cruizer, которой управлял Коцюба, и Volkswagen Passat, за рулем которого был 47-летний водитель.

В военной прокуратуре Западного региона подтвердили, что в этом ДТП пострадал их бывший работник. Коцюба уволился из прокуратуры по собственному желанию 10 сентября 2020 года.



Смертельная авария произошло на трассе вблизи села Гелетинцы около 7 вечера / Фото ГСЧС Хмельницкой области

Кто пострадал в ДТП

На место аварии прибыли спасатели. Они обнаружили, что водитель и 43-летняя пассажирка Volkswagen погибли на месте. Чрезвычайники вытаскивали их тела из изувеченной машины с помощью гидравлического и электрического инструментов.

Коцюба также очень сильно травмировался. Его отвезли в реанимацию.

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Спасатели вытаскивали тела погибших с помощью гидравлических ножниц / Фото ГСЧС Хмельницкой области

Кто виноват в ДТП

По информации УНН, автомобиль, которым управлял Коцюба, выехал на встречную полосу, где и произошло лобовое столкновение с Volkswagen.

Сейчас следователи устанавливают точные причины и обстоятельства ДТП.