У Львові до суду скерували обвинувальний акт щодо колишнього керівника одного з офіційно незареєстрованих молодіжних християнських товариств. 47-річного чоловіка обвинувачують у розбещенні та зґвалтуванні неповнолітніх дівчат.

Відповідно до інформації з офіційних судових реєстрів, мовиться про львів'янина Романа Московченка. Він очолював офіційно не зареєстроване Молодіжно-християнське товариство "Діти Христа".

До речі У Молдові за підозрою у зґвалтуванні дівчинки оголосили в розшук колишнього українського консула

Деталі справи

Проти Московченка наразі відкрито 11 кримінальних проваджень. Вони налічують 147 епізодів за фактом статевих злочинів щодо 6 дівчат віком від 11 до 14 років. Починав їх скоювати обвинувачений ще в 2005 році.

За даними слідства, чоловік з 2003 по 2018 роки працював координатором зовнішніх зв'язків у навчально-виховному комплексі "Школа-гімназія святої Софії".

Від керівництва закладу він отримав дозвіл на проведення в приміщенні зібрань товариства "Діти Христа".

Там, а також у приміщенні, яке належить храму "Святого Архистратига Михаїла", він, за даними слідства, нібито і вчиняв злочини проти неповнолітніх.

Він приводив потерпілу в окреме складське приміщення на території храму, де вчиняв щодо малолітньої розпусні дії сексуального характеру. Зокрема, наказував потерпілій оголювати свої статеві органи та з метою задоволення своєї статевої пристрасті розглядав оголену малолітню потерпілу й доторкався пальцями рук до її статевих органів,

– мовиться у матеріалах справи.

Що ще з'ясувало слідство

Під час таких зустрічей Московченко "оголював свій статевий орган і торкався ним до оголених частин тіла малолітніх".

Крім того, чоловік ґвалтував неповнолітніх.

Такі дії відбувалися нібито під приводом покарання за погану поведінку дітей або як відшкодування за витрати на них.

Серед потерпілих були як діти з повних сімей, так і діти-сироти та позбавлені батьківської опіки.

Зауважимо! Християнське товариство, яке очолював Московченко, згідно з інформацією в соцмережах, займалось організацією християнських дитячих таборів, проведенням лекцій для дітей на релігійну тематику, відвідувало з подарунками та виступами інтернати й дитячі будинки.

Які докази свідчать проти Московченка

За його місцем проживання слідчі виявили й вилучили цифрові носії інформації з фото та відео та інші докази. Вони, стверджує слідство, нібито вказують на вчинення підозрюваним дій сексуального характеру щодо неповнолітніх.

Також про факт розбещення та зґвалтування розповіли шестеро потерпілих дівчат, які на той час були неповнолітніми. Серед них – діти-сироти, позбавлені батьківської опіки та діти з повних сімей.

Були встановлено жертви зловмисника. Сьогодні це молоді жінки. Але в той час вони ще були дітьми, адже перші факти розбещення та зґвалтування датуються 2005 роком. Багато з них не хотів згадувати ці події, і їх можна зрозуміти,

– кажуть у поліції.

У прокуратурі Львівщини, зі свого боку, повідомили, що під час досудового розслідування провели психолого-психіатрична експертизу. Вона встановила осудність обвинуваченого.

Що про обвинувачення кажуть сам Москвовченко та його захист

Чоловік наразі не визнає інкриміновані йому злочини. Його адвокатка Ганна Худоба розповіла, що справа не є однозначною та строки давност вже минули. Також вона наполягає на повторній психолого-психіатричній експертизі для підзахисного.

Осудність встановлено станом на жовтень 2020 року. Але наразі в нього – дуже серйозні розлади, і він не те що потребує, а вимагає лікування, негайного втручання психіатра. Він став овочем. І про це відомо правоохоронним органам,

– зазначила юристка.

За її словами, підозрюваний неодноразово намагався скоїти самогубство під час досудового розслідування.

Зверніть увагу! Справу проти Московченка порушили за статтями Кримінального кодексу про розбещення, зґвалтування неповнолітніх і сексуальний контакт з особою, яка не досягла повноліття. У разі доведення вини йому загрожує до 15 років позбавлення волі.