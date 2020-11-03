Экс-начальника исправительной колонии во Львове подозревают во взяточничестве: фото
Следователи ГБР и СБУ 2 ноября сообщили о подозрении во взяточничестве экс-начальнику исправительной колонии во Львове. Правоохранители установили, что он требовал 2 тысячи долларов за содействие в досрочном освобождении осужденного.
Следователи устанавливают причастность к преступлению других людей. Правоохранители направили в суд ходатайство о заключении под стражу бывшего начальника колонии. Об этом сообщила пресс-служба Львовской облпрокуратуры.
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Что установили следователи
- В ходе расследования следователи установили, что экс-чиновник получил 2 тысячи долларов взятки.
- За эти деньги он пообещал посодействовать в условно-досрочном освобождении осужденного.
- Однако правоохранители разоблачили экс-начальника колонии и вручили ему подозрение во взяточничестве.
Следователи сообщили о подозрении во взяточничестве экс-чиновнику / Фото Львовской облпрокуратуры
Что грозит мужчине
Следователи направили в суд ходатайство о заключении под стражу бывшего чиновника. Если вину мужчины докажут в суде, то за преступление, в котором его подозревают, экс-чиновнику грозит от 5 до 10 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет и конфискацией имущества.
Сейчас следствие проверяет причастность к преступлению других служебных лиц.
Сейчас следователи устанавливают причастность других людей к преступлению / Фото Львовской облпрокуратуры
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