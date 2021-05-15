Именно эта делегация и помогла финансами в приобретении аппаратуры. Еще весной 2020 года в медучреждении делали лишь несколько десятков тестов в сутки.

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"Методом полимеразной цепной реакции у нас диагностировали грипп. Выделяли РНК вирусов гриппа. Только 2 врача-вирусолога знали, как это делать. Начало было с 30 образцов в сутки. Казалось, что это – очень много", – рассказала и.о. директора Лабораторного центра Наталья Иванченко.

Если раньше во Львове делали десятки тестов в сутки, то теперь подняли "планку" до 5000. И все это стало возможным благодаря новому оборудованию.

"Многие различного оборудования, включая автоматические платформы для экстракции нуклеиновых кислот. Именно эти платформы. Благодаря им удалось существенно увеличить поток, потому что за один час одна платформа может сделать 96 образцов. Для этого человеку требуется гораздо больше времени и оборудования", – отметил технический сотрудник по лабораторной диагностике ВОЗ Артем Скрипник.

Помощь ЕС и ВОЗ

Евросоюз и ВОЗ в рамках инициативы "Солидарность ради здоровья" помогли медучреждению:

амплификаторами;

шкафами биобезопасности;

дозаторами;

центрфугамы;

расходными материалами;

реагентами;

тренингами.

На 27 украинских лабораторий в целом потратили более 3,5 миллиона евро. Львовская же обошлась примерно в 200 тысяч долларов.

Оборудование львовские медики получили еще в 2020 году, поэтому вовремя оптимизировали работу. Процесс лечения, и в конце концов борьба с эпидемией начинается с вовремя выявленных больных.

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"Для того, чтобы эффективно лечить, мы должны сначала эффективно и своевременно диагностировать. Для чего это важно? Прежде всего с точки зрения эпидемиологии – для того, чтобы отслеживать больных с коронавирусом, носителей", – пояснил директор областного департамента здравоохранения Орест Чемерис.

Решающий этап – вакцинация

Хорошая диагностика – это важный этап борьбы с вирусом, но не решающий. Эпидемолог Наталья Виноград заметила, что никто на планете не может себя чувствовать в безопасности.

Мы должны держать должным образом регламенты, которые соответствуют реальной ситуации. Безопасно мы будем себе чувствовать тогда, когда с планеты этот вирус уйдет как пандемический,

– отметила Виноград.

Единственный способ ускорить окончании пандемии и чувствовать себя безопаснее – вакцинироваться.