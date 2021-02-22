По словам мэра Львова Андрея Садового, город уже готов к вакцинации. Первыми будут вакцинировать медиков, а после – других жителей Львова в порядке очереди.

Львовские врачи, которые будут заниматься вакцинацией, прошли обучение в Киеве. Сейчас Львов ожидает только вакцины.

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Сначала будут вакцинировать медиков

По словам Садового, если оценивать реальную ситуацию, то вакцинация для жителей Львова, вероятно, состоится в апреле – мае.

Все зависит от того, как оперативно будет поступать вакцина и какой она будет. Эта первая вакцина, которую сейчас привезут в Украину, будет использована для медиков, работающих с пациентами с коронавирусом,

– отметил городской глава.

Во Львове уже определили места вакцинации и соответствующие бригады, прошедшие обучение в Киеве. По словам мэра, в информационном пространстве пока немного не хватает информации о деталях вакцинации, но Львов уже ожидает ее начала.

Садовый рассказал, что будет прививаться

Садовый заявил, что Львов уже готов к началу вакцинации. Мэр отметил, что он анализирует ситуацию в других странах мира. В Израиле большинство людей уже прошли вакцинацию и хорошо себя чувствуют.

"Лично я еще имею антитела, ведь только в декабре переболел. Думаю, что как раз, когда дойдет до меня очередь прививаться, это надо будет сделать. Такие новые реалии. Можно быть скептиком, но если ты хочешь безопасно жить, то надо пройти этот процесс", – подытожил мэр.

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Сравнение вакцин от коронавируса / Источник ВОЗ / Инфографика 24 канала